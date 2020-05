V pondělí 25. května bude otevřen plavecký bazén s budovou Městských lázní, Slunná loučka na Eliščině nábřeží a také areál koupaliště Flošna včetně wellness studia. Všechny otevřené areály budou fungovat v omezeném režimu v návaznosti na hygienické požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

Plavecký bazén 50 m i dětský bazének budou otevřeny (kromě parních kabin) od 6 do 21 hodin ve všední dny, o víkendech od 10 do 20 hodin. Slunná loučka bude otevřena za příznivého počasí denně od 10 hodin, ale bez mlhoviště, které spadá do rizikových atrakcí.