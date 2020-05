Hradecká radnice sice už před několika týdny vyhlásila „nájemní amnestii“, podnikatelé ovšem postrádají více informací. Někteří z nich proto nájem raději platí dál.

„My stále nájemné platíme. Sice jsme tu informaci slyšeli, ale nic oficiálního nám nebylo sděleno. Ptali jsme se na správě nemovitostí a tam nám řekli, že od města nemají žádné informace,“ uvedl majitel restaurace U Kohouta Lukáš Matys.

Bez informací

Nájemné městu naopak přestal posílat Petr Vilímek, který již dlouhá léta provozuje fotoobchod na Gočárově třídě. „Město sice řekne, že nebude vybírat nájemné, ale oficiálně nám nic nesdělí. Psal jsem dokonce i mail radnici, ale žádná odpověď mi nepřišla, takže nevím, na čem jsem.“

Podobně mluvili i další oslovení podnikatelé.

Podle náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) už formulář pro žadatele, kteří chtějí požádat o prominutí nájmu v městských prostorech, visí 14 dní na webu města. Na odpuštění nájmu by však podle náměstkyně neměly mít nárok provozovny, které fungovaly pomocí výdejního okénka. "Je to na čestné prohlášení, spoléhám ale na férovost žadatelů. Podle mě pro ně bude fungovat balíček přímé finanční pomoci podnikatelům, který připravují kolegové. Předběžně se uvažuje o jednorázovém daru 25 tisíc,“ vysvětlila Pourová s tím, že na tento balíček mohou dosáhnout všichni podnikatelé se sídlem v Hradci Králové. Tedy nejen ti, kteří podnikají v prostorech patřících městu.

Fink: Je to nehoráznost

Přímou finanční podporu ovšem radnice ještě stále rozdávat nezačala. A to přes to, že peníze na tento program schválili zastupitelé už 20. dubna. Liknavostí města je zaskočen i bývalý primátor a člen komise Antivirus Zdeněk Fink (HDK). Tomu vadí i fakt, že je sice komise určena, ale doposud se nesešla. Její první setkání je totiž naplánováno až na 24. června.

„Na tomto setkání bychom měli hodnotit jakési žádosti hradeckých podnikatelů, kterým se totálně zavřela činnost a budou moci požádat o pomoc 25 tisíc korun. To je dle mého názoru zcela špatně. Komise se měla sejít a vytvořit podmínky již na začátku celé situace. Tento krok považuji za absolutní nehoráznost a nekompetentnost města,“ uvedl Zdeněk Fink. Nefunkčností komise jsou zaskočeni i Piráti. "My jsme od zástupců ODS původně slyšeli, že komise se bude podílet na tvorbě těch podmínek. Koalice se ale rozhodla nakonec jinak a komise bude jen dohlížet na správnost dokumentů a doporučovat městu, zda podporu poskytnout, nebo ne," vysvětlil Aleš Dohnal.

Podle radnice jsou už parametry přímé pomoci podnikatelům hotové. V úterý je má schvalovat rada města, další týden i zastupitelstvo. "Ano, trvalo to déle, ale dnes už je vše připraveno. Žádostí čekáme stovky a na všechny se dostane, jen prosíme o trpělivost," naspal Deníku předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. Že je přímá podpora podnikatelů trochu pomalá, to přiznává i Věra Pourová (ANO). "Chtěla jsem ale respektovat rozhodnutí koaličního partnera, že si ty pravidla nastavuje sám," řekla náměstkyně v narážce na to, že tento program připravovala ODS. Podle primátora Alexandra Hrabálka ale město pracovalo dobře. "Chápu, že zvenku to může vypadat, že s pomocí otálíme a není tak rychlá, jak bychom i my sami byli rádi, aby se k lidem dostala. Schválení v orgánech města není bohužel příliš pružné, protože zacházíme s veřejnými prostředky. V tuto chvíli jsme ale připraveni začít pomoc poskytovat," uzavřel primátor.