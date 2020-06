Proč se vůbec město do hodnocení lokality a úvah o silnici pustilo?

Protože v nedaleké budoucnosti bude žít v lokalitě Plachta až šest tisíc lidí. Plus je tam areál Petrofu, logistické firmy, jsou tam technické služby a další podniky. Provoz tam bude neustále narůstat. Jediná obslužná komunikace směrem k silnici I/35 a k městskému kruhu, je ulice Na Brně. Ta už teď ve špičce nestačí. Varianta krátké silnice podél areálu Petrofu by pomohla zlepšit obslužnost celé lokality. Ale pouze v případě, že biologické hodnocení vyjde tak, že tam tu komunikaci postavit můžeme. Nechceme tu silnici stavět za každou cenu.

Pokud vznikne ta krátká varianta silnice podél plotu Petrofu, bude to skutečně pomoc i pro obyvatele sídliště nebo to bude čistě pro nákladní dopravu jezdící do tamních areálů?

Byla by normálně průjezdná skrz ty areály až do sídliště. Zároveň bychom ulici Na Brně chtěli nechat pouze pro osobní auta a dát zákaz vjezdu kamionům. Předpokládám také, že u té případné komunikace by vznikl i chodník a cyklostezka, takže by to byla usnadněná cesta i pro pěší a cyklisty. Věřím, že by ta komunikace značně usnadnila život lidem, kteří v té lokalitě bydlí.

Nebyla chyba, že jste ten plán hned na začátku nepředjednali předem i s koaliční Změnou pro Hradec a Zelenými (ZPHZ)? Byla to právě jejich reakce, co vyvolalo mediální spoušť a možná i petici. Jejich radní si stěžovali, že jste to na radě odhlasovali bez jejich vědomí a z podkladů ani nebylo jasné, kudy by silnice měla vést.

Na jednání rady jsme o tom velmi detailně hovořili. Informace o záměru rozhodně měli. Oni sami řekli, že pokud by tam někdy mohla být vybudována komunikace, tak jedině při plotu s areálem Petrof. Bohužel se pak ale objevila informace, že chceme vybudovat silnici napříč Plachtou a falešný obrázek. A to už narážíme otázky osobního svědomí.

Když jsme u falešných obrázků, víte, že vznikla ipetice pro zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě, kterou dala dohromady paní Petrofová a pan Fišer? Hranice přírodní památky v přiložené mapce jsou tam ovšem dost zkreslené. Řekl byste i o nich, jako o autorech té druhé petice, že tím uvádí veřejnost v omyl?

Já tu petici neznám, nikdy jsem ji neviděl, takže si to netroufám blíže komentovat.

Jste si jistý tím, že to probíhající hodnocení bude opravdu kvalitně odvedené? Někteří odborníci mají proti tomu výzkumu výhrady…

Já jsem se na to samozřejmě ptal a vím, že je to svěřeno člověku, který je opravdu odborník. Zároveň vím i ze své minulé praxe, že vždycky na všechno jsou variantní řešení. Slyšel jsem výhrady ve smyslu, že pod průhledné fólie se žádná zvířata neschovají. Ale schová se nějaký živočich pod černou plachtu, na kterou svítí slunce? Taková plachta se rozpálí na 60 nebo 70 stupňů a stejná teplota je pod ní. Nejhorší ze všeho je že tito lidé, byť se třeba i zabývají vědou, dopředu něco odmítnou. Odmítnout něco dopředu znamená subjektivní pohled a naprostou neobjektivitu.

Česká společnost entomologická před 14 dny v lokalitě udělala průzkum a sepsala stanovisko, ve kterém s výstavbou silnice vyjadřuje zásadní nesouhlas. Viděl jste ten dokument? Měli ho mimo jiné poslat i na radnici.

Já jsem zatím žádný takový dokument nedostal.

Jak reálná je optimalizace ulice Na Brně a křižovatky s ulicí Brněnskou, což je varianta, kterou petenti prosazují?

Existuje na to studie. Neříká, že by to nebylo možné, ale znamenalo by to rovněž výkup pozemku, kompletní rekonstrukci ulice i křižovatky. Jenom u té samotné křižovatky je rozpočet okolo 40 milionů korun. Navíc tahle varianta stejně nevyřeší situaci, kdy křižovatku zatarasí třeba tři kamiony v řadě.

Nevznikl primární problém už v době, kdy město před lety povolovalo výstavbu sídliště, jeho rozšiřování a také výstavbu průmyslové zóny, ale neřešilo dopravní připojení?

Mám pocit, že v té době se počítalo s tou variantou silnice, která je v současném územním plánu. Tam je snad dokonce udělaná i kanalizace. To připojení tam mohlo být, proto je za tím areálem udělaný kruhový objezd s jedním slepým ramenem. Vyhlášením přírodní památky Plachta 3 v roce 2012 ale byla tato myšlenka opuštěna. Podotýkám, že ji vyhlásil kraj na popud ochránců přírody bez vědomí města. Prostě to tak ale udělat nejde a my to respektujeme. Do přírodní památky teď chceme zasáhnout naprosto minimalisticky pouze u plotu s Petrofem.

Nemáte pocit, že jsou v Hradci z dopravního hlediska i horší lokality než je ulice Na Brně?

Samozřejmě, že jsou. Ale toto je místo, o kterém víme, že bychom mu mohli pomoci. Chceme předejít situaci, kdy by se ta lokalita brzy zařadila mezi dopravně nejhorší místa ve městě. Jestliže tomu zabrání výsledek biologického hodnocení nebo nám dopravní studie řekne, že je to zbytečné, tak samozřejmě nebudeme pokračovat dál. Taky se ale může stát, že nebudeme pokračovat dál proto, že nám v tom záměru, kdy chceme pomoct obyvatelům Plachty, zabrání obyvatelé Moravského předměstí. U nás ve městě, když se chce něco postavit, tak se okamžitě objeví nějaká iniciativa a zabrání tomu. Hradec tak má pověst města, kde se nedá nic vybudovat. Já bych byl strašně rád, aby se lidé zamysleli nad tím, jestli je to vinou města.

Proč je cena za biologické posouzení tak vysoká, když se jedná jen pouze o krátký úsek podél plotu? Je o více než o sto tisíc dražší než v roce 2016, kdy se posuzovala mnohem větší plocha?

Protože zároveň s tím je tam i ta dopravní studie.

O té vím, ale podle smlouvy jenom ta samotná část za biologické hodnocení stojí dnes 190 tisíc korun. V roce 2016 stála zhruba 70 tisíc.

Na to nedokážu přesně odpovědět, protože tu smlouvu jsem nekoncipoval a zakázku nezadával. Celé je to zapotřebí udělat znovu kvůli změně legislativy. Je pravděpodobné, že navýšení ceny je proto, že ta legislativa vyžaduje něco navíc. Ale to je jenom moje domněnka.

Neměla se nejdřív zadat dopravní studie a teprve ve chvíli, kdy by z ní vyšlo, že kapacita ulice Na Brně je nedostatečná, zadat biologické posouzení? Podle petentů to takhle vypadá, že výsledek dopravní studie už předem předpokládáte.

To by nám oponenti řekli stejně. Prostě se to vyhlásilo v rámci jedné studie.

Jaký máte pocit z toho, když se při setkání s petenty Na Plachtě stal vaším hlavním argumentačním protivníkem Martin Hanousek (ZPHZ)? Nepřipadáte si trochu absurdně, když ten dav proti vám vede váš vlastní náměstek?

Není to poprvé a nebylo to naposled.

O možnosti výstavby silnice nakonec pravděpodobně rozhodne krajský úřad. Máte v něj důvěru, když hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) nedávno vytvořil krajskou koalici s panem Hanouskem a začal veřejně vystupovat proti možnosti vybudování silnice?

Já jsem samozřejmě vyjádření pana hejtmana na Facebooku četl, napsal to zřejmě ze svého zeleného srdce. Poslal jsem mu pak osobně email s tím, že zřejmě sedl na lep autorům petice a také jsem mu napsal, že mě překvapuje, že on jako vědec nectí zásadu objektivity. A aniž by se přesvědčil, co vlastně chceme, tak se zapojuje do této diskuze.

Z vyjádření pana hejtmana jsem měl pocit, že on prostě zastává názor, že se do Plachty nemá zasahovat vůbec. Hodně lidí vám na Facebooku píše, že jim nejde ani tak o tu míru zásahu, ale že je pro ně z principu nepřijatelný jakýkoliv zásah do Plachty.

Vy jste to řekl, oni protestují z principu. Spousta občanských iniciativ protestuje z principu a velmi často ani nevědí proti čemu. Na druhou stranu musím říct, že já se tady zastávám lidí, kteří na Plachtě bydlí a s výjimkou jediného člověka nezazněl jediný pozitivní ohlas nebo poděkování za to, že někomu na jejich situaci záleží. To se u nás prostě nenosí.

Není to tedy známka toho, že ani obyvatelé toho sídliště po té silnici vlastně netouží?

Ono jich tam totiž ještě nebydlí tolik. Ale brzy tam bude těch lidí bydlet třikrát více než dnes. Nechci se přirovnávat k velikánům, ale kdyby nemohl vizionářsky postupovat Gočár, tak byl Hradec už dávno beznadějně zasekaný.

Když říkáte, že tam bude ještě třikrát víc lidí, co to znamená? Někteří petenti mají obavy z toho, že hrozí další rozšiřování zástavby směrem do přírodní památky.

V té lokalitě jsou stále místa, kde se budou stavět bytové domy. V žádném případě se to ale nebude rozšiřovat až do přírodní památky. Tohle jsou obavy takových rádoby intelektuálů, kteří vědí, co přijde.

Kdy bude jasno o tom, jak budete v otázce silnice dál postupovat?

Tuším, že termín pro odevzdání té studie je 18. září. Potom se rozhodneme, jak dál pokračovat a veřejnost se to určitě dozví. Mrzí mě jedna věc. Obrátilo se na mě dopisem několik lidí z Plachty, abych zabránil tomu, aby se budovala silnice napříč Plachtou. Já jsem jim napsal, že silnice napříč Plachtou se v žádném případě stavět nebude, ale že jsme nechali objektivně zhodnotit celé to území. A že jsem zvyklý se celý život chovat podle objektivních výsledků a byl bych rád, aby se tak chovali i oni. Už z toho, že začali říkat, že biologické hodnocení je stejně špatně je vidět, že oni se tímto přístupem řídit nehodlají. Už jsem si přečetl vyjádření, že autoři petice jiný výsledek hodnocení, než který by se jim líbil, stejně neuznají.

Protože je to podle nich uděláno špatně. Ať už se bavíme o těch průhledných fóliích nebo časovém úseku, který je podle některých biologů nedostatečný.

To bychom se dostali zase na začátek. Pohyboval jsem se ve světě vědy celý svůj profesní život a vím, že můžete protestovat i proti tomu, že země je kulatá. A sám určitě víte, že takové hnutí i existuje.