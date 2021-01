Bezmála čtrnáct dní zeje kancelář bývalé náměstkyně hradeckého primátora Věry Pourové (ANO) prázdnotou a radnice je dál v patové situaci, kdy se nad vedením města podílí i členové bývalé koalice. V radě města dál sedí, dnes již opoziční Adam Záruba a Martin Hanousek (oba Změna pro Hradec, Zelení). Martin Hanousek navíc dál vesele okupuje kancelář náměstka primátora. „Vím, že se to mnoha lidem nezamlouvá a město teď připomíná Kocourkov, ale doufám, že se brzy situace uklidní a vláda nad městem bude opět bez těchto podivuhodností,“ řekl Deníku člen vyjednávacího týmů za ODS Martin Soukup. Ten nyní spolu se zbytkem koalice spřádá plány nad dalším pokračováním torza bývalých spojenců.

Schůze zastupitelstva v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Úterní rada města se sejde bez paní Pourové, kterou z její funkce odvolalo prosincové zastupitelstvo. Nicméně Rada bude usnášeníschopná a bude dál pokračovat ve své práci. Ale je to nestandardní situace a naše koalice s ANO bude mít tento týden celou řadu schůzek s opozicí o případné spolupráci a dovolbě členů Rady a náměstků primátora,“ uvedl Martin Soukup a dodal, že na těchto schůzkách budou na uvolněné místo Věry Pourové rezonovat hlavně dvě jména z řad ANO – Pavel Marek a Andrea Turková. „Důležité je, aby jedno z těchto jmen bylo přijatelné pro opozici. Jinak naše koalice, která nyní disponuje 16 hlasy, nemůže v budoucnu cokoliv prohlasovat,“ dodal Martin Soukup. Podle bývalého koaličního partnera Adama Záruby jsou však obě jména nepřijatelná: „Určitě je nepodpoříme. Pro nás je prioritní tu koalici postavit z jiných stran. Nejsem si jistý tím, že by tyto personální volby byly pro město dobré,“ řekl Adam Záruba a zamyslel se i nad současnou patovou situací na radnici: „Je pro mě velkým zklamáním, že jsme od minulého zastupitelstva v podstatě nikam nedošli. Doufal jsem, že se rozjedou intenzivní jednání o nové koalici, ale je to zatím takové plácání se v bahně. ODS a ANO se stále snaží zachovat jejich spolupráci. Mám dojem, že chuť ostatních stran jít do vedení města na ten omezený čas necelých dvou let je docela malá. Trochu mě to mrzí, věřil jsem, že se na lednovém zastupitelstvu podaří přemodelovat vedení města a začne se pracovat na věcech, které je potřeba urychlit a dotáhnout.“