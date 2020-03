Velkou zásluhu na jeho realizaci má mimo jiných i pirátský zastupitel Pavel Vrbický. "Nápad ale nebyl jenom můj, vznikl v mnoha hlavách. Lidé jsou úžasní a spontánně se přidávají," pochvaluje si Vrbický. Ve skupině ještě stále nutně shánějí další švadleny, které by byly schopné a ochotné roušky z látky, kterou by dostaly, zadarmo ušít.

První várku materiálu, která vydá na dva tisíce roušek, nakoupili Piráti už o víkendu. V úterý od 9 do 11 hodin si tak mohou švadleny látky vyzvednout v Krapici na Masarykově náměstí. Nosit tam mohou lidé i hotové roušky, které dobrovolníci následně rozvezou nejpotřebnějším. "V první řadě chceme roušky distribuovat mezi prodavače a pokladní, kteří se denně bez roušek setkávají s ohromným množstvím lidí. Dále bychom chtěli roušky dostat i k lidem pracujícím s důchodci nebo k učitelkám v mateřských školkách," říká Vrbický.

Vzorná spolupráce mezi politiky

Dobrovolnická akce rychle získala velkou podporu i na hradecké radnici. Magistrát nakoupil látky na dalších osm tisíc roušek a po dohodě s organizátory by je měl brzy sám distribuovat. "Podařilo se nám sehnat dostatečné množství dalších látek a ostatních částí roušek. Tak jsme se dohodli, že je dodáme panu Vrbickému pro jeho šičky. Zároveň se mi podařilo zaktivizovat Klicperovo divadlo a divadlo Drak, kde mi ředitelé přislíbili, že do šití roušek zapojí i své zaměstnankyně," potvrzuje primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Akce v době nouze spojuje zástupce různých politických stran, spolků i kulturních organizací. Za jeden provaz s nimi táhnou například i skauti. Ti jsou připraveni pomoct s rozvozem látky i roušek. Podle primátora by roušky kromě výše zmíněných profesí měli dostávat i třeba řidiči městské hromadné dopravy. "Doufám, že roušek nakonec bude tolik, že je budeme moci například i plošně dávat seniorům. Ale zatím to nechci slibovat," přeje si Hrabálek.

Podle plánu se má zatím v součtu ušít deset tisíc roušek ve dvou várkách. Kdy a jakým způsobem začne radnice distribuovat druhou větší várku, ještě není úplně jasné. Bude to ale v nejbližších dnech. Pokud se budete chtít do šití roušek zapojit, můžete se přidat k facebookové skupině "Hradec Králové šije roušky", kde získáte i veškeré další informace.

Pokud nemáte Facebook a chcete pomoct, napište e-mail s předmětem "ROUŠKA" na adresu vrbickypavel@seznam.cz. "Budeme moc rádi, když se nám tam přihlásí další švadleny a psát mohou i organizace, které roušky potřebují," dodává Vrbický. Dobrovolníci jsou podle něj připraveni v případě potřeby látky k šikovným švadlenám i rozvážet.