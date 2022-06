Hradec Králové se chystá koupit od odborářů akcie Aldisu. Získal by tak stoprocentní vlastnický podíl a kontrolu nad obřím kongresovým centrem ve středu města. K ceně 26 milionů korun je ale nutné přičíst ztrátu z posledních let, nutné investice do třicet let staré budovy a zřejmě i nutnost koupit od státu pozemek pod Aldisem.

Aldis je v Hradci pojem. Budova z počátku devadesátých let, která je široká 50 a dlouhá 100 metrů, leží v centru města na labském nábřeží. Disponuje druhým největším sálem v zemi a konají se tady prestižní kulturní akce a kongresy. „Na sympozia a koncerty k nám jezdí lidé nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Jsme si vědomi nutnosti zachovat ve městě kulturní, společenské a konferenční centrum,“ vysvětlil hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

COVID ALDISU NEPŘÁL

Jenže covidová léta kongresovému centru příliš nepřála a to se odrazilo i na kupní ceně. Na ní je město předběžně dohodnuté s odborovými svazy. Ty městu nabídly svých 51,5 procent akcií. Znalecký posudek ocenil celkovou hodnotu společnosti na necelých 70 milionů korun.

„Od této ceny se odečítá kumulovaná ztráta z hospodaření z minulých let ve výši přes 16 milionů, která vznikla výpadkem příjmů během pandemie a soudem vyčísleného nájemného za využívání pozemků ve vlastnictví státu,“ řekl náměstek primátora Pavel Marek (zvolený za ANO). Pozemky pod Aldisem totiž patří státu a společnost za ně platí roční nájem necelé tři miliony korun.

Město se tak dohodlo s odbory na ceně 26,4 milionů korun. „Přiznám se, že jednání o ceně bych si představoval jinak a že bych tu cenu viděl níž. Čekal bych tvrdší vyjednávání o ceně,“ kritizoval náměstka Marka Jan Zeman (Piráti) při jednání zastupitelstva.

„Měli jsme k dispozici znalecký posudek. Vyjednali jsme to podle mě velmi dobře. Já to lépe vyjednat neumím, pokud to umí někdo od Pirátů, směle do toho,“ kontroval náměstek Marek.

BUDOU PROVOZ DOTOVAT?

Cenu kritizovala i bývalá kolegyně Marka z hnutí ANO Věra Pourová. Zastupitelka se také obává, že město bude provoz centra dotovat. „V Aldisu to opakovaně ekonomicky nevychází. Mluví se o tom, že lidé méně chodí za kulturou, do restaurací a bude to horší, pokud bude situace s energiemi vypadat tak, jak vypadá,“ poznamenala Pourová. Podle Pavla Marka je získání kontroly nad Aldisem strategické rozhodnutí. Jinak hrozí, že odbory prodají většinový podíl třeba soukromému investorovi. „Taková varianta může nastat, pokud to nekoupíme. Nový investor může rozhodnout, že takový objekt nechce a že tam vytvoří třeba bytový projekt,“ dodal Marek.

Nákup akcií zastupitelé nakonec poslední květnový den předběžně schválili. Většina se přiklonila k názoru, že Aldis je strategický nákup. „Bude dobré, když bude město vlastnit objekt a celou společnost, která přitahuje do Hradce celou řadou akcí. Je to důležité kulturní zázemí pro obyvatele města,“ sdělil zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

V lepší fungování Aldisu věří i Lubomír Štěpán (KSČM): „Když můžeme dávat každý rok 50 milionů do filharmonie, 45 milionů do Klicperova divadla, můžeme dát pár milionů i do Aldisu. Doufejme, že se rozjedou kongresy a další akce, takže by nemusel být prodělečný. Vždyť v minulých letech se byl schopen uživit.“

HODNOTA MŮŽE RŮST

Hodnota Aldisu by mohla ještě vzrůst. Hektarový pozemek pod stavbou a parkovištěm patří státu. „Se státem jsme předběžně dohodnutí, cena je řádově 70 až 80 milionů korun. Hodnota těchto pozemků v centru města však s největší pravděpodobností nikdy neklesne, jejich nákup by tak pro město byl investicí do budoucna, navíc ušetříme za nájem“ dodal náměstek Marek.

Ten také připustil, že třicetiletá stavba potřebuje investice, třeba do energeticky úspornějších oken. „Můžeme participovat na rozvoji celé zóny. Věřím tomu, že do budoucna to bude zajímavá investice,“ dodal Marek.

Definitivně mají nákup akcií Aldisu hradečtí zastupitelé schvalovat na konci června.