"Dvaačtyřiceti švadlenám jsme rozdali materiál na celkem 1560 roušek. Zároveň jsme přijali tři stovky hotových roušek, které šičky vytvořily z vlastních látek," informoval koordinátor dobrovolníků a hradecký zastupitel Pavel Vrbický (Piráti). Poptávka po rouškách je napříč klíčovými profesemi obrovská a uspokojit ji nebude vůbec snadné. A protože je díky pomoci magistrátu k dispozici i dostatek materiálu, dobrovolníci akutně shánějí další švadleny. Zapojit se mohou například maminky na mateřské, babičky a vlastně každý, kdo má chuť, čas a schopnosti roušku ušít.

Pro připravené balíčky látek a tkalounů si můžete přijít do Krapice i v dalších dnech. "Vydávat budeme minimálně do pátku vždy od 9 do 11 hodin dopoledne a od 14 do 18 hodin odpoledne. Už ve středu bychom měli pokrýt potřeby dopravního podniku, který potřebuje roušky pro řidiče, a magistrátu. Začneme také s distribucí roušek pokladním," doplnil Vrbický.

Skupina dobrovolníků začne od středečního rána obvolávat vedoucí jednotlivých hradeckých prodejen a zjišťovat, kolik roušek potřebují. Pokud zvládnou dobrovolné švadleny šít roušky i v dalších dnech, na řadu by měly přijít i učitelky v mateřských školkách nebo lidé, kteří pracují se seniory. "Doufám, že roušek nakonec bude tolik, že je budeme moci například i plošně dávat seniorům. Ale zatím to nechci slibovat," řekl už v pondělí primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS). Do šití se během úterý zapojily i zaměstnankyně Divadla Drak a Klicperova divadla.

Vzhledem k nedostatku roušek ve Fakultní nemocnici Hradec Králové půjde nakonec podle nejnovější zprávy od Pavla Vrbického první várka roušek právě tam. Na další organizace dojde, jakmile bude zažehnána krize v nemocnici.

Více informací najdete na novém webu www.hradecsijerousky.cz nebo ve facebookové skupině Hradec Králové šije roušky.