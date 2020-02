V dubnu se uzavře silnice mezi Malšovicemi a Stříbrným rybníkem

Vedlejší silniční tah, který využívají řidiči jako alternativu na cestě z Hradce Králové do třebechovických Krňovic, se v dubnu na čtvrt roku uzavře. Silničáři se v hradecké čtvrti Malšova Lhota pustí do opravy bezmála kilometrového úseku vozovky. Stavba společně s uzavírkou začne 6. dubna, stavět se bude do konce června.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku