Velmi neobvyklé jaro zažívají kvůli pandemii koronaviru řidiči v Hradci Králové. Kvůli omezení pohybu lidí, zavřeným školám nebo zastavení výroby v mnoha podnicích je na silnicích výrazně menší provoz a průjezd městem je nezvykle rychlý. Tento stav ovšem zřejmě brzy skončí.

Kromě postupného uvolňování vládních opatření k tomu může přispět i každoroční letní sezona rekonstrukcí vozovek. Ta letošní právě začíná nabírat dech.

Už začátkem dubna se silničáři pustili do rekonstrukce vozovky ve Lhotecké ulici. Úsek je zcela neprůjezdný. Na čtvrt roku proto musí řidiči jedoucí z centra Hradce ke Stříbrnému rybníku využít objížďku. Objízdná trasa vede po hlavním tahu mezi Hradcem a Třebechovicemi. Rekonstrukce další části silnice mezi Malšovicemi a Svinary navazuje na první etapu prací z loňského roku. Od léta by tak měl být nový povrch hotový na celém úseku od malšovických zahrádek až ke Stříbrnému rybníku. „Do předčasného užívání přejde zrekonstruovaná komunikace v polovině července,“ potvrdil Michal Friček, mluvčí hradeckého kraje, kterému silnice patří.

Další dvě významné rekonstrukce plánuje v Hradci Králové v nejbližších měsících také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Už za pár týdnů by se měli dělníci vrátit na silnici I/11. Novou vozovku má dostat celý úsek mezi okružními křižovatkami u ČKD a u výjezdu na dálnici v Kuklenách poblíž zastávky Bláhovka. S první částí prací začali silničáři už loni v říjnu, větší část na ně ale teprve čeká. „Stavba byla přes zimu přerušená a začátkem května by se měla znovu rozjet,“ potvrdil Deníku Pavel Zeman z hradeckého ŘSD. Součástí prací bude i rekonstrukce kruhových objezdů, ze kterých řidiči mohou odbočit do Svobodných Dvorů a Stěžer.

V letních měsících by pak měla přijít na řadu i další část městského okruhu. Tentokrát se silničáři zaměří na opravu vozovky v úseku v ulicích Okružní a Pilnáčkova mezi křižovatkou Tesla přes nadjezd až po křižovatku s ulicí Akademika Bedrny u OBI. Rekonstrukce tak naváže na loňské práce, kdy dělníci vyměnili povrch v navazujícím úseku přes Labský most až po Vančurovo náměstí. I letošní práce jsou naplánované tak, aby okruh zůstal po celou dobu průjezdný v obou směrech aspoň jedním pruhem.

Připravte se na komplikace



Nepříjemné komplikace pro řidiče zřejmě přinesou obě plánované rekonstrukce ŘSD v Hradci Králové. Už loni na podzim se po zahájení prací na silnici I/11 tvořily na místě dlouhé kolony. Ve směru do ČKD stáli lidé v koloně několikrát už od Lochenic a zdržení dosahovalo až půl hodiny. Vzhledem k tomu, že rozsah plánovaných prací v tomto úseku je letos ještě výraznější než loni, dají se podobné problémy v dopravní špičce předpokládat i letos.



Zdržení může v případě velkého provozu nastat i při plánované rekonstrukci na městském okruhu. Před rokem kvůli rekonstrukci přilehlého Labského mostu doprava na městském okruhu několik dní zcela kolabovala. Zda se to bude opakovat, je otázkou. Důležitý bude i vývoj současné epidemie, která provoz výrazně zmenšuje.