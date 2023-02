„Třicítka tady byla velmi dobrá, je to špatně. Ráno je to tady nebezpečné, padesát za hodinu je u školy moc,“ podivuje se před základní školou na třídě SNP Leoš Kamenický, který do školy zrovna odvedl dvě dcerky. Před začátkem vyučování tady zastavuje jedno auto za druhým a vystupují z nich školáci s baťůžky. Kolem po frekventované tepně směřuje řada aut do centra a ven. Přechody hlídá dvojice strážníků.

Bezohledně jezdí třeba rozvážkové dodávky nebo taxíky, říká hradecká přechodářka

„Kolem osmé je tady hustý provoz, proto tady máme městskou policii. Ta třicítka by bezpečnosti určitě pomohla. Stačilo by, aby platila jen v době vyučování,“ zamýšlí se ředitelka ZŠ SNP Šárka Sýkorová a dodává, že situací se bude zabývat vedení školy.

Omezení rychlosti zmizela na začátku února i od základních škol Lhotecká v Malšově Lhotě a Úprkova v Malšovicích. I tady se jedná o frekventované ulice vedoucí do centra města. „Je znát, že jsou tady instalované radary a značky, které upozorňují na měření rychlosti. Ale určitě bych přivítal, aby se sem snížení rychlosti vrátilo. Ranní a odpolední provoz je tady opravdu velký a reakce dětí jsou nepředvídatelné,“ myslí si ředitel ZŠ Úprkova Petr Lehký. Tady byla dosud rychlost omezená na 40 kilometrů. Zákazové značky u všech škol nově nahradily radary. „Je vidět, že díky radarům si řidiči dávají pozor a doprava se zklidnila,“ dodává Lehký.

"Děti jsou často nepředvídatelné, nepozorné. To je prostě riziko,“ připomíná hradecký odborník na defenzivní jízdu Vít Jedlička.Zdroj: Deník/Jiří FremuthJenže řidiči zvýšení rychlosti ještě nezaregistrovali a automaticky přibrzďují na původní čtyřicítku, respektive třicítku. „Měření rychlosti sice lidi zpomalí, ale časem budou zpomalovat ne na původní třicítku, ale na padesátku. Děti jsou často nepředvídatelné, nepozorné, můžou spěchat do školy, často mají sluchátka, hrají hry na telefonu. To je prostě riziko,“ připomíná hradecký odborník na defenzivní jízdu Vít Jedlička.

Současně vysvětluje, že snížení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu u škol jednak dává šanci řidičům efektivně reagovat na situaci, ale také může zabránit nejhoršímu. „Zatímco při třicítce lze zabrzdit včetně reakčního času na 13,5 metrech, v padesátce ujedete 14 metrů, než začnete brzdit,“ připomíná Jedlička.

Podle vyjádření hradeckého magistrátu i policie se na trvalém zvýšení rychlosti dohodly všechny zainteresované strany. „K odstranění značení došlo po dohodě města s Dopravním inspektorátem Policie České republiky. Důvodů je hned několik, první řadě uvedení do provozu zkušebního systému Inteligentního dopravního systému,“ tvrdí mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Inteligentní semafory budou hradeckou dopravu řídit naplno už v listopadu

Jenže radary sice rychlost snímají, ale pokuty ještě nerozdávají. Ostrý provoz penalizačních funkcí město dříve avizovalo až na polovinu dubna. „Ačkoliv systém nebyl zatím uveden do ostrého provozu, musí již radary zkušebně fungovat a musí být sledován reálný stav, aby mohlo dojít k co nejpřesnějšímu vyhodnocení zkušebního provozu,“ dodává a Rohlíčková.

Důvodem k odstranění omezení rychlosti má být i to, že podle policejních odborníků by série značek upozorňujících na měření rychlosti a omezujících rychlost včetně dodatkových tabulek brala řidičům pozornost. Jednoduše řečeno, řidiči by místo sledování situace načítali dopravní značky. „Přestože nainstalované radary na měření rychlosti neběží ještě v ostrém provozu, řidiči zpomalí, o což se v prevenci a dodržování pravidel silničního provozu jedná hlavně,“ dodává za hradeckou policii Iva Kormošová.

30, nebo 50 km/h je zásadní rozdíl



Vyšší rychlost znamená zásadní rozdíl v brzdné dráze, ale i v následcích případné srážky.Zdroj: Driving CZ

„Snížení rychlosti v nebezpečných místech není proto, aby se nestaly žádné krizové situace, ale proto, aby případná kolize dopadla co nejlépe. Většinou se u škol a školek jedná o to, že dítě nevběhne před auto ve vzdálenosti 13,5 metru, abychom to byli schopni ubrzdit z rychlosti 30 kilometrů za hodinu, ale vběhne nám těsně před auto a v ten okamžik jde právě o následky nárazové rychlosti. A i kdyby dítě vyběhlo 13,5 metru před autem a řidič by byl schopen to ubrzdit bez nárazu z počáteční třicítky, tak v případě, že by ten samý řidič ve stejném autě a na stejném povrchu jel počáteční rychlostí padesát, tak by po 13,5 metrech, kde už při počáteční třicítce stojí, jel ještě rychlostí 50 km/h. To je prostě fyzika, kterou nejde obejít, a rychlost zabíjí,“ vysvětluje expert na defenzivní jízdu Vít Jedlička.