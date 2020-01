Pracovníci Technických služeb Hradce Králové zahájili tento týden práce na odstraňování 72 stromů v okolí Malšovického stadionu.

Odstraňování stromů z okolí Malšovického stadionu. | Foto: Magistrát města HK

K zemi postupně postupně půjde 56 topolů, 13 vrb a také po jedné olši, javoru a akátu. Práce by měly být hotové do konce ledna. Stromy jsou součástí porostní skupiny téměř 1200 stromů. K odstranění byly vybrány nejstarší a nejnebezpečnější z nich, které by mohly ohrozit kolemjdoucí i návštěvníky stadionu.