Studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyvinuli aplikaci, která studentům vysokých škol usnadní život.

Hradečtí studenti vynalezli novou aplikaci. | Foto: UHK

Petr Weissar, Michal Černý a Dušan Salay jsou autory aplikace s názvem Univerzita, která vysokoškolákům pomůže lépe se zorientovat v rámci fakulty či univerzity, a to nejen z hlediska konaných přednášek či zkoušek a zápočtů. Nová aplikace disponuje základními funkcionalitami, jaké má například studentský portál STAG. Naleznete zde harmonogram studia, rozvrh hodin, popis budov a seznam místností a vyhledat si můžete také své spolužáky a jejich rozvrhy. Navíc je zde možné zapsat si zkoušky a zápočty a aplikace vám automaticky vypočte kredity. Umožní vám tak snadno kontrolovat, zda máte splněno nebo co vám ještě zbývá. Nedílnou součástí je pak funkce zasílání notifikací, díky které budete vždy informováni v případě nějaké změny, jako je třeba zrušení výuky nebo vypsání dalšího termínu zkoušky. Do budoucna pak autoři aplikace plánují doplnit funkci pracovních příležitostí pro firmy nebo modul pro učitele, pomocí kterého budou moci bezodkladně zadávat studentům známky.