Nyní se na realitním webu objevil inzerát, který nabízí parcely pana Němečka k prodeji s vidinou výstavby tří desítek ekologických domů. I od něj se developer distancuje. „Pozemky k prodeji zájemcům nenabízím. Nabídka je záležitostí obchodního partnera ET CZ, který má zájem pozemky ode mne koupit a realizovat na nich ve vlastní režii výstavbu projektu. Na webových stránkách investora je i aktuální stav pozemků z pohledu jejich zastavitelnosti a stav podle návrhu nového územního plánu města, kde se pozemky nacházejí v ploše bydlení,“ řekl Deníku Robert Němeček a zastal se i svého bývalého spolupracovníka Jindřicha Vedlicha, který pod jeho křídla zamířil jen pár měsíců poté, co skončil ve funkci náměstka primátora a dělal pro Němečka inženýrskou pomoc.

„Pokud je ale panu bývalému náměstkovi Jindřichovi Vedlichovi kladeno za vinu, že tento pozemek zařadil do výstavby nesedí časová osa. Pan náměstek Vedlich se dostal do funkce v prosinci 2010. Urbanistický návrh ze kterého měl vzejít koncept územního plánu, je ale už z jara 2010,“ uvedl Robert Němeček. V později zveřejněném konceptu ale byla větší část pozemků pouze v rezervě. Stavět se mělo jen na malých částech okolo silnice. To podle Němečka ale nekorespondovalo se zadáním. "Ten koncept naštval obrovské množství lidí, kteří se na mě obrátili. Vytvořil jsem petiční výbor a začali jsme shromažďovat podpisy. S panem Bedřichem Kupkou jsem oba podali námitku proti konceptu a přiložili právní posouzení. Hlavním důvodem námitky byl nesoulad konceptu se zadáním. K nám se přidal ještě jeden vlastník paní Lemberková,“ uvedl podnikatel a dodal, že útvar hlavního architekta pod vedením Petra Brůny následně po prostudování posudku a tlakem petice dal věci do pořádku. Pozemků pro zástavbu tak přibylo.

„V té době byl pan náměstek Vedlich pranýřován za nesoulad konceptu se zadáním. Naší námitce bylo vyhovělo a v návrhu byl pozemek navržen k zástavbě v souladu se soutěžním návrhem z května 2010. To by bylo v pořádku, kdyby se zde neobjevily další a další pozemky k zástavbě majitelů, kteří námitku proti konceptu nepodali a v podstatě mlčky souhlasili, že jejich pozemek není k rozvoji a bude jen rezervou pro výstavbu,“ řekl Robert Němeček a ještě se vrátil k inkriminovanému inzerátu na realitním webu, kde má nabízet parcely pro tři desítky domů: „Když se podíváte na megalomanskou zástavbu, není se čemu divit, že komise KMS je proti. Když se podíváte na můj koncept, kde je přibližně 30 zelených domů a okolní pozemky jsou ovocné sady a keře, je to určitě lepší řešení než megalomanská zástavba nebo stávající suché pole. V podstatě mám na věc stejný názor jako KMS.“