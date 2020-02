Hradec lidem opět nabídne velkokapacitní kontejnery

Obyvatelé Hradce Králové mají s nadcházejícím jarem opět možnost se bezplatně zbavit objemného a nebezpečného odpadu, aniž by ho museli sami dovézt do sběrných dvorů, a to při mobilních svozech od 28. března do 25. dubna.

Podzimní svozy odpadu. | Foto: Statutární město Hradec Králové