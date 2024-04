„Vlastně vždycky, když tady přijdu ke koši, příčí se mi to tam vyhodit neroztříděné. Ale kdo by se s tím nosil někam daleko. Je to docela dobrý nápad,“ uvažuje Martina Jenečková, která je v Šimkových sadech s kočárkem docela pravidelným hostem. „Občas tam vyhodím třeba plastovou láhev nebo sklo, je to škoda. Pokud bych tu možnost měla, tak to za tu trochu práce stojí," myslí si mladá maminka.

V Hradci Králové je 2400 odpadkových košů a ročně jimi projde 500 tun směsného odpadu. To jsou 3,5 procenta veškerých neseparovaných odpadků.

„Odpad z košů se dál netřídí, je v něm vše možné od psích exkrementů, přes znečištěné hygienické pomůcky, ale i plastové kelímky, nápojové plechovky nebo sklo,“ vysvětluje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Podle něj by se daly z odpadkových košů vytřídit nejméně dvě třetiny obsahu.