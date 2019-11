Komponovaný program Cesta ke svobodě: 30 let svobody se v Hradci Králové konal na dvou místech a zúčastnilo se jej přes 700 lidí. Oslavu svobody a demokracie připravil Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové a Paměť národa východní Čechy.

Oslavy 30. výročí od sametové revoluce v Hradci Králové. | Foto: Christine Havranová

„Loni jsme vzpomínali na slavné i neslavné osmičky - založení Československa, únor 48, srpen 68. U devítek je to podobné - neslavný březen 39 a o to slavnější listopad 1989. Dnes se tu scházíme v takto ohromném počtu a každý z nás vzpomíná na to, co před třiceti lety dělal a prožíval. Věřím, že si tento den uchováte jako událost, kdy jsme si připomněli minulost, ale zároveň jsme hleděli do budoucnosti,“ řekl na úvod koncertu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.