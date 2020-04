Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu funguje magistrát města v Hradci Králové stále v omezeném provozu.

Vyřizování dokladů na magistrátu. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Úřední hodiny jsou jen v pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin na vybraných odborech, a to k vyřízení nejnutnějších záležitostí. Ne všichni občané ale zvládají správně posoudit neodkladnost svého požadavku.