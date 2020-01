/FOTOGALERIE/ Vánoční tradice jsou spojeny s rodinou a dětstvím. Ty své Vánoce v minulých letech si připomněl Oldřich Suchoradský.

Fotografie jsou z našich společných Vánoc, tak jak šly roky a my postupně rostli. Jsou na nich všichni, o kterých ve své vzpomínce píši. | Foto: archiv Oldřicha Suchoradského

„Vzpomínám-li na ty nejvíce vzdálené, tak to jsou Vánoce, které jsem prožil daleko od domova, v léčebně ve Starém Smokovci, kde jsem ležel a léčil jsem se po dva roky s nemocí, kterou mně diagnostikovali v hradecké nemocnici. Byl to však omyl a já tam ležel zbytečně. Pak už to byly Vánoce doma, v Hradci Králové. Byli jsme čtyři a já začal chodit do školy. Doma byly Vánoce v režii rodičů. Maminka vařila a starala se o domácnost, tatínek obstarával dárky a stromeček. Ten jsme těsně před Štědrým dnem zdobili.“