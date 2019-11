Na Masarykovo náměstí, Velké náměstí a náměstí 28. října v krajském městě během úterý Technické služby Hradec Králové převezou vánoční stromy. Pracovníci by měli přes den stihnout i jejich ukotvení.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Díky tomu, že jsou všechny stromy z Hradce, tak chceme jejich instalaci zvládnout během jednoho dne. Práce by měly probíhat od brzkého rána do pozdního odpoledne. V místech plánovaného umístění stromů i jejich vyzvednutí bude muset být omezeno parkování. Kromě samotných náměstí a jejich okolí se to bude týkat i ulic Albertova, Wolkerova, Vrchlického, Všehrdova, Hálkova, U Koruny a Sukových sadů,“ řekl Daniel Jeřábek z technických služeb.