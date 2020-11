S ohledem na vývoj epidemické situace město prozatím počítá se skromnější variantou vánočních trhů, které by splňovaly všechna případná vládní opatření. Zrušeno je ale rozsvěcení vánočního stromu, které se již neuskuteční jako akce s doprovodným programem.

Vánoční trhy na královéhradeckém Masarykově náměstí. | Foto: Deník/ Jan Pruška

„O podobě letošních vánočních trhů ještě není definitivně rozhodnuto. Připravujeme variantu, která bude nejspíš výrazně omezena oproti plánovanému návrhu, na kterém jsme pracovali v podstatě od léta. Současně je třeba počítat i s tou nejpesimističtější verzí, kdy epidemická situace a vládní opatření organizaci vánočních trhů neumožní,“ řekl primátor města Alexandr Hrabálek. Město i nadále konzultuje situaci s ostatními krajskými městy a také s Krajskou hygienickou stanicí. „Budeme do poslední chvíle čekat na opatření, která vyhlásí vláda před 20. listopadem, kdy by měl končit nouzový stav. Zda dojde k jeho prodloužení, nebo ne, jaká omezení budou platná, to bohužel lze velmi těžko odhadovat,“ doplnil primátor.