Svůj jedenáct let starý návrh na opravu Velkého náměstí v Hradci Králové nyní reviduje architekt Jiří Krejčík. Většina aut v něm z povrchu náměstí zmizí do podzemí.

Architekti plánují umístit parkovací dům pod povrch v oblasti mezi morovým sloupem a kašnou. „Jedná se o kompaktní objekt, který by co nejméně narušil plochu Velkého náměstí. Pod úroveň náměstí by byl zapuštěn do přibližně osmnáctimetrové hloubky, kde by v šesti podlažích mohlo být zaparkováno 220 až 240 vozů,“ informoval architekt Jiří Krejčík.

Nyní se u tohoto projektu řeší varianty vjezdu a výjezdu k podzemním stáním. „Varianty jsou dvě, jedna počítá s najížděcí rampou umístěnou na ploše Velkého náměstí a s výjezdem tunelem do Komenského ulice. Druhá pak řeší vjezd i výjezd pouze tunelem z Komenského ulice, jehož délka by byla přibližně 90 metrů,“ nastínil varianty Jiří Krejčík.

Architekt dodal, že předběžný odhad nákladů na jedno parkovací místo je 1,2 až 1,5 milionu korun.

Kollik peněz půjde z městské kasy?

Varianta podzemního parkovacího domu není cizí ani současnému vedení města. „Podzemní parkoviště by mělo absorbovat všechno to, co dnes parkuje povrchu a uvolnit tak Velké náměstí pro společenský život. Budování podzemních parkovišť je dnes v evropských městech trendem i co se týká historických center. V tuto chvíli obchází architekti všechny politické kluby a věc s nimi projednávají. Chci postupovat i v souladu s přáním místních obyvatel,“ uvedl nedávno náměstek primátora Jiří Bláha.

Bláha předpokládá, že by nové parkoviště mohlo pojmout až 260 automobilů. Vedení města však zatím nemá jasno v tom, kolik by za parkoviště plynulo z městské kasy: „Můžeme spekulovat, jestli cena za jedno místo bude třeba jeden milion, ale zatím je na to brzy, nejsou jasné detaily projektu. Na podzim by mělo být jasno, jak budeme pokračovat. Zpracovává se studie za 960 tisíc korun včetně DPH,“ dodal náměstek Bláha.

Archeologové souhlasí

Kromě ceny se řeší i souhlas archeologů. Podle primátora Alexandra Hrabálka jsou však v tomto ohledu jednání na dobré cestě. „Již proběhla jednání s ředitelem muzea, který uznal, že v tom místě, kde bychom chtěli parkoviště vybudovat, jsou archeologicky cenné vrstvy pouze do hloubky asi půl metru. Nepředpokládá se, že by v tom místě měly být nějaké cenné archeologické nálezy. Samozřejmě tam ale proběhne průzkum a může se to všechno změnit. Zatím jsme dohodnuti tak, že archeologům tento záměr nevadí, uvědomují si totiž, že je nutné jít s dobou a určitou méně cennou část obětovat,“ nechal se slyšet hradecký primátor.

Kladné stanovisko potvrdil i ředitel muzea Východních Čech Petr Grulich: „Chápeme snahu města vyřešit tento dlouhodobý problém. Víme také, že je to ve veřejném zájmu. Ale byli bychom rádi, pokud se bude podzemní parkoviště realizovat, aby se realizovalo co možná nejcitlivěji.“