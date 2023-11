Méně aut a více laviček a stromů? Nebo naopak? Do rozhodování o nové podobě Velkého náměstí v Hradci Králové se zapojí obyvatelé města. O své názory a připomínky se mohou Hradečáci podělit online v dotazníku na webu města. Příležitost říct naživo, co si o rekonstrukci náměstí myslí, budou mít lidé 23. listopadu, kdy se uskuteční setkání v prostorách fotbalového stadionu v Malšovicích.

Velké náměstí slibují politici léta. Náměstí je zatím spíše parkoviště, kde v létě navíc chybí stín, jak je vidět na videu z loňského roku. | Video: Jiří Fremuth

Rekonstrukci Velkého náměstí město Hradec Králové připravuje již několik let. Podle mluvčí města Kateřiny Rohlíčkové chce ale radnice stávající dokumentaci upravit tak, aby více odpovídala požadavkům dnešní doby a představám obyvatelů města.

Jak by mělo Velké náměstí po rekonstrukci vypadat? Řekněte to městu v online dotazníku.

Díky participativnímu procesu mohou Hradečáci sdílet své názory, připomínky a podněty. „Zapojit se může odborná i široká veřejnost, rezidenti či podnikatelé, ale i žáci městských základních škol, kde se první workshopy konaly tento týden,“ sdělila v tiskové zprávě mluvčí.

„Velké náměstí je srdcem našeho města a rozhodování o jeho budoucnosti by tak mělo být na nás všech. Spustili jsme proto participativní proces, v rámci kterého se každý občan bude moci podílet na změně, a to na společném setkání nebo online,“ říká náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek. Cílem setkání je shromáždit nápady, připomínky a podněty, které budou následně využity pro tvorbu projektu a příprav rekonstrukce.

Do konce roku plánuje město prostřednictvím spolupracující společnosti Participation Factory zprostředkovat čtrnáct setkání. „Budeme se potkávat s rezidenty, podnikateli, institucemi, experty na danou problematiku i veřejností. Součástí participativního procesu jsou také workshopy ve vybraných hradeckých základních školách, kde nám své nápady na změnu představí i žáci druhých, čtvrtých, šestých a osmých tříd,“ dodává náměstek Řádek.

Setkání určené pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 18 hodin v nové fotbalové aréně v Malšovicích. Další, tentokrát online projednávání, se uskuteční 13. prosince, odkaz město v předstihu zveřejní na svých webových stránkách.

Do konce roku je také možné zapojit se do participativního procesu Velkého náměstí online. Stačí vyplnit dotazník na webu města. Otázky jsou zde rozdělené do několika skupin zaměřené na veřejný prostor a jeho využívání, udržitelnost, klima a zeleň. Vyplnit jej je možné na tomto odkazu.

Tristní stav Velkého náměstí Hradečáky trápí už roky. V roce 2018 přiměl „tankodrom“ na náměstí hradeckou fotografku Hanu Bednářovou k originálnímu protestu. Do výmolů sázela chryzantémy, lilie, ale i rajčata a chilli papričky.

Do výmolů fotografka sázela chryzantémy, lilie, ale i rajčata a chilli papričky.Zdroj: Deník / Pavel Nedbal

Náměstí je zatím spíše parkoviště, kde v létě navíc chybí stín, jak je vidět na videu z loňského roku:

Zdroj: Jiří Fremuth

