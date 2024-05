Zatímco „rivalské“ Pardubice zorganizovaly veřejné promítání finále světového šampionátu, Hradečtí měli smůlu. Triumfální večer české reprezentace se mohl veřejně sledovat jen třeba v hospodě. Vedení města tvrdí, že vše se v tak krátké době nedalo zorganizovat. Do budoucna ale slíbilo nápravu.

V podobně velkých Pardubicích se podařilo veřejné promítání uspořádat v Automatických mlýnech. | Foto: Deník/Bohumil Roub

Horká debata o tom, kde sledovat večerní finále, se rozhořela třeba na diskuzním fóru hradeckého hokejového klubu. „Pokud zvládli vyřídit plátna v Pardubicích i dalších 150 městech po ČR, tak to krajské město našeho formátu musí zvládnout taky. V opačném případě by měly ‚padat hlavy‘,“ nešetřil kritikou v neděli odpoledne fanoušek podepsaný jako Karl_HK. A další příznivec hokeje, podepsaný jako SlinkyyHK, přidal komentář: „Přístup paní primátorky je smutnej. Na sítích je z ní hrozná fanynka hradeckého fotbalu a hokeje, neustále se chodí fotit s hráči. A když může s městem udělat takovou maličkost, jako je postavit plátno kamkoliv do Hradce, tak je ticho po pěšince.“

V podobně velkých Pardubicích se podařilo veřejné promítání uspořádat v Automatických mlýnech. Fanoušci tam mohli sledovat odpolední bitvu o bronz i večerní finále proti Švýcarům. Zajištěné bylo i občerstvení.

Do pardubických Automatických mlýnů přišlo fandit odhadem přes tisíc lidí:

Zdroj: Bohumil Roub

S právy na přenos by asi problém nebyl. V případě města o velikosti Hradce Králové by ale bylo nutné požádat o souhlas s využitím českého komentáře od České televize, zápas by se pak promítal s několikavteřinovým zpožděním a nevysílaly by se reklamy.

Hradecká primátorka Pavlína Springerová říká, že město se snažilo podobnou akci zorganizovat: „Samozřejmě jsme uvažovali nad projekcí hokejových zápasů. Řešili jsme promítání v letním kině Širák, ale tato varianta nakonec nedopadla, jelikož zápasy Česka začínaly v době, kdy je ještě světlo a na této projekci by v prvních 45, možná 60 minutách, nebylo téměř nic vidět.“

Venkovní zápasy Mountfieldu ve finále extraligy s Třincem ale mohli fanoušci sledovat přímo před ČPP Arénou. „LED obrazovku, na kterou jsme promítali v loňském roce finále extraligy, jsme měli zapůjčenou od soukromníka, který ji v době přenosu měl instalovanou v parku Na Větvi,“ namítá Pavlína Springerová. Právě u venkovního občerstvení lanového centra na okraji Hradce tak mohli fanoušci šampionát sledovat. Podle primátorky by byl další problém zajistit zábor veřejného prostranství ze dne na den, v případě Velkého náměstí by bylo komplikované odparkování aut. Navíc by se musela platit náhrada společnosti ISP, která provozuje placené parkování v centru Hradce.

Město v současnosti nemá vlastní velkou LED obrazovku vhodnou pro podobné akce. „Uvědomujeme si ale tuto potřebu a poptávku, proto letos kupujeme velkou LED projekci, kterou plánujeme využívat nejen na společné sledování významných sportovních utkání či událostí, ale třeba také na doplnění atmosféry kulturních akcí, třeba vánočních trhů a podobně,“ slibuje primátorka Hradce Králové.

