„Město chtělo od zúčastněných zájemců znát jejich stanovisko, jak pokračovat v případném dalším vyhlášení výběrového řízení, zda metodou standardní s upravenou dokumentací, metodou Design and Build nebo Design and Build and Operate a s možností zapracování multifunkce," řekl po jednání investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Firmy se podle informací Deníku víceméně shodly na tom, že standardní cestou podle současného projektu stadion za stanovenou cenu postavit nedokážou. Zároveň však více než polovina ze zúčastněných firem projevila zájem o soutěž metodou Design and Build.

Město by stanovilo jen základní parametry jako je cena, termín stavby nebo kapacita stadionu a zájemci by si projekt mohli sami částečně upravit při zachování již platného stavebního povolení.

Každá z firem by vlastně navrhla svou vlastní verzi stavby. V takovém případě by měly být schopné vejít se do limitní ceny. Podle několika firem to minimálně není nereálné. "Z příspěvků zúčastněných potenciálních dodavatelů vyplynul závěr, že v případě vyhlášení metodou Design and Build by většina uvažovala o přihlášení se do takové soutěže," uvedl Bláha.

Za 605 milionů

Další informace ohledně vývoje zakázky má náměstek podat příští týden na jednání zastupitelstva. Konečné varianty řešení předloží Bláha zastupitelům až začátkem března. Do té doby bude jednání s firmami ještě pokračovat. Směr, kterým jednání vede, je však zřejmý. Metoda Design and Build by měla dát už třikrát neúspěšnému projektu novou šanci. O pokračování projektu má zájem vedení fotbalového klubu i hradecká koalice. "My si pořád myslíme, že fotbalový stadion za 605 milionů některá z firem postavit dokáže," řekl Deníku primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Na konci října koalice odmítla návrh opozičních Pirátů, aby současně se stávajícím projektem začala pracovat i na záložním plánu. Přesto primátor přiznává, že vedení města o dalším postupu v případě krachu v pořadí již čtvrtého tendru hovořilo. "Lehce jsme se o tom bavili. Pravděpodobně bychom se museli vrátit k té myšlence etapizace," nastínil Hrabálek. Stavět fotbalovou arénu po etapách chtělo bývalé vedení města v čele se Zdeňkem Finkem (HDK). Nová koalice tento plán zavrhla a původní projekt přepracovalo. Teď věří, že se k etapizaci nebude muset vracet.

Korunku ke korunce

Zatímco politici řeší jak dál postupovat, vedení fotbalového klubu pokračuje v akci na podporu stavby stadionu. Ve sbírce "Votroci sobě" už přislíbili fanoušci, bývalí hráči, management klubu i místní firmy na stavbu stadionu k dnešnímu dni zhruba 1,5 milionu korun.