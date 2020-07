Hradecké školy se během letních prázdnin promění, pro žáky budou připravené modernizované učebny a vybavení, v některých školách dojde k zásadním opravám nebo investicím do nového gastro zařízení.

Oprava školy. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Miroslav Jilemnický

Na většině škol už byly stavební práce zahájeny. Kromě rozsáhlé modernizace v ZŠ Bezručova a ZŠ Mandysova za téměř 22 milionů korun by vše mělo být hotovo do konce letních prázdnin. Celkem bude do oprav městských základních, mateřských a uměleckých škol investováno zhruba 40 milionů korun.