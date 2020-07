Zvláštní okolnosti provázejí převod budovy ZŠ Sion v ulici Kleinerových. Budovy se magistrát zbavil před 13 lety a od roku 2008 v ní provozuje školu Centrum Sion. Poslední roky byl zřizovatelem školy subjekt Sbor jednoty bratrské - Sion. Od roku 2019 se z církevních škol Sionu staly školy soukromé a jejich zřizovatelem je nový spolek Sion. Jenže budovu, ve které svou základní školu provozuje, stále vlastní původní subjekt, který už je v likvidaci. Podle 12 let staré smlouvy musí v takovém případě ředitel obou spolků Denis Doksanský nabídnout budovu původnímu majiteli - městu Hradec Králové. V programu jednání zastupitelstva se proto už dvakrát objevil bod, podle kterého radnice své předkupní právo nevyužije a posvětí tak převod budovy. Ačkoliv to Doksanský považuje za formalitu, bod ani jednou zastupitelstvem neprošel.

Napoprvé ho stáhla předkladatelka Věra Pourová (ANO) kvůli kritice, že byl "upečen" nezvykle narychlo. O měsíc později chyběl ke schválení nejprve jeden hlas - zrovna ve chvíli, kdy si nečekaně odskočil náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), napodruhé dokonce hlasy dva. Radní Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) upozorňuje, že ani tentokrát nebyl návrh dotažený. "Město sice opět získá předkupní právo, smlouva ale počítá s hodnotou budovy z roku 2009. Je potřeba vzít v úvahu inflaci i rostoucí ceny nemovitostí," vysvětlil Záruba. To Pavel Vrbický (Piráti) o důvodech příliš hovořit nechtěl. "Dostal jsem nějaké interní informace ze strany zastupitelů z různých stran, které bych ale nechtěl šířit," odůvodnil změnu názoru během chvíle, která dělila poslední dvě hlasování. Jen opatrně přiznávají politici to, že problémem může být i propojení ředitele Sionu s hnutím ANO. Náměstkyně Pourová už dříve označila Doksanského za podporovatele hnutí. Za ANO sedí i ve školské komisi nebo dozorčí radě hokejového klubu Mountfield HK. "Stala se z toho trochu politická záležitost a racionalita šla stranou," myslí si sám Doksanský. Město přitom podle něj nemá příliš na výběr. Sion po 10 letech peripetií s námitkami sousedů získal stavební povolení a začal s rekonstrukcí školy, která byla v havarijním stavu. Teď je vybouraná téměř úplně. "Pokud se město rozhodne budovu převzít, bude ten dům třeba 10 let prázdný a neobyvatelný. Navíc jde i o finance. Jestliže my jsme to vysoutěžili za 50 milionů, město to těžko zvládne levněji. Buď zůstane Sionu, my uděláme rekonstrukci a město získá moderní budovu pro školství, čímž se zvýší nabídka vzdělávání ve městě nebo se to nestane a bude tu prázdný dům v havarijním stavu," vysvětlil Doksanský. Je to ale právě on, koho nejvíce tlačí čas. Na rekonstrukci získal evropskou dotaci a hrozí, že pokud práce neskončí včas, bude ji muset vracet. K dokončení rekonstrukce zároveň potřebuje peníze z úvěru. "Dokud ale nebudeme majiteli budovy, žádná banka nám úvěr nedá," dodal Doksanský.

Pro žáky příští školní rok ohrožen není. Že budou trávit první pololetí v azylu v budově střední školy Sionu bylo totiž plánované už dříve kvůli rekonstrukci. Co bude dál, je ale otázkou. Doksanský věří, že příště už bod zastupitelstvem projde. Stejně jako náměstkyně Pourová. "Pokud bychom chtěli tu školu vrátit, těžko budeme hledat peníze na nějakou velkou opravu. Pro město je dobré vždy, když někdo jiný za něj vynakládá prostředky do školství," dodala.