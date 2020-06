Tři zástupci KSČM rozhodnou podle zjištění Deníku o tom, zda zastupitelstvo schválí smlouvu se správcem stavby fotbalového stadionu. Pro je 16 zastupitelů z ODS a hnutí ANO, kteří tvrdí, že město je stavbě stadionu nejblíž v historii a mezinárodní společnost Arcadis je zárukou kvality. Proti jsou naopak opoziční kluby HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec (KPH) i koaliční Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ). Podle klubů, které zastupují celkem 18 zastupitelů, jde o předraženou zakázku. Nabízených 32 milionů je totiž třikrát víc, než byla předpokládaná cena zakázky.

Přestože v posledním týdnu rozeslal investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) všem klubům další informace, ke změně postojů to nevedlo. „Budeme hlasovat proti,“ potvrdili Deníku předsedové klubu Pirátů i KPH. Jednoznačně proti je i HDK. „Cena nám připadá jako kriminální delikt a neradi bychom za to byli zodpovědní,“ řekl bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK).

Ustoupit ze svých pozic nechce ani ZPHZ, která svým postojem řádně namíchla koaliční partnery ODS a ANO. Že je kvůli tomu budoucnost koalice po roce a půl fungování nejistá, připustil nedávno primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Nyní to potvrdil i předseda klubu ODS Martin Soukup. „Pokud to neprojde, bude to nerespektování programového prohlášení koalice. Museli bychom se vrátit k prioritám koaličních stran, diskutovat jejich podporu a nemuseli bychom se dohodnout. Pak by to znamenalo hledat novou podobu koalice,“ řekl Deníku Soukup.

Dohled za 32 milionů

Chybějící tři hlasy by místo ZPHZ mohli dodat opoziční komunisté. „Vzhledem k tomu, že jsem od počátku pracoval na tom, aby se stadion postavil, tak asi těžko budu proti,“ potvrdil Deníku předseda klubu KSČM Lubomír Štěpán. Zda se ke Štěpánovi přidají straničtí kolegové je nejisté. Alois Havrda se prý rozhodne až na poslední chvíli, reakci Táni Šormové se Deníku nepodařilo získat. Další hlas by mohl navzdory opačnému postoji své strany dodat podle zákulisních informací i Ladislav Škorpil (HDK).

Pondělní neschválení společnosti Arcadis by podle Martina Soukupa bylo pro budoucnost stadionu fatální. „V první řadě by to znamenalo konec hradeckého fotbalu. Už by žádný další projekt podle mého názoru na tomto místě nevznikl a pravděpodobně by se otevřela cesta ke společnému stadionu s Pardubicemi,“ řekl předseda zastupitelského klubu ODS. Předseda klubu Pirátů takové prohlášení považuje spíš za strašení veřejnosti. „Naším cílem je přesoutěžit správce stavby. Nový tendr by trval dva až tři měsíce. Zdržení je maximálně v rámci týdnů a nejdéle v září bychom mohli soutěžit zhotovitele stavby,“ nesouhlasil Aleš Dohnal.

Vítězem tendru na správce stavby fotbalového stadionu se stala společnost IKO INVEST s nabídkou 7,8 milionu korun. Od podpisu smlouvy ale nakonec sama ustoupila. Rada města pak doporučila podepsat smlouvu s druhým v pořadí – společností Arcadis s nabídkou 31,8 milionu.