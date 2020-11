Zelení podmiňovali pokračování koalice jejich výměnou. To však ODS i ANO odmítli a Zelení si již odhlasovali, že jejich současný náměstek Martin Hanousek má pověření vyjednat odchod z koalice. Změna pro Hradec však zatím o vystoupení z vlády nad městem nehlasovala. I proto si současná koalice dala ještě čas na další jednání. Případně je ANO s ODS připraveno vést město v menšinové vládě.

Nedělní koaliční schůzka o budoucnosti vlády nad Hradcem Králové se odehrávala bez dvou hlavních aktérů. Nezúčastnili se ti, na které si stěžuje Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) - Věra Pourová (ANO) a Jiří Bláha (ODS). ZPHZ žádá, aby právě uvedení opustili své posty.

„Zastupitelský klub ANO i ODS vyjádřili na dnešní chůzce vůlii pokračovat v koalici i v případě odchodu Zelených, kteří překvapivě hlasovali o odchodu z koalice ještě před dohodnutým termínem pro zaslání odpovědí i koaličních jednání. Pokud Zelení nezmění názor, znamená to pokračování vedení města bez náměstka Hanouska. ODS a ANO ještě vyčkají na vyjádření Změny pro Hradec. To máme obdržet do 27. listopadu,“ informoval po schůzce jeden z vyjednávačů za ANO Pavel Marek.

V podobném duchu mluvil i zástupce ODS Martin Soukup: „Po mediálních výstupech bylo dnešní koaliční jednání očekávaně vyostřené. Našim koaličním partnerům jsme předali podměty pro jejich avizované změny v úsecích jednotlivých náměstků a také částečnou restruktualizaci a posílení jednotlivých odborů. Koaliční partneři si vzali týden na jejich prostudování a případné doplnění. Je dobře, že Martin Hanousek připustil další jednání, čímž se nabízejí další možnosti.“