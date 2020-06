Úterní dopis adresovaný primátorovi města Alexandru Hrabálkovi (ODS) se stal jablkem sváru na hradecké radnici. Výzvu, podle které rada města neměla bez projednání zastupitelstvem schválit smlouvu se správcem stavby fotbalového stadionu, totiž kromě opozičních stran HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec podepsal i předseda koaliční strany Změna pro Hradec a Zelní (ZPHZ) Adam Záruba.

To nadzvedlo ze židle koaliční partnery hnutí ANO a ODS. „Prvně jsem si říkala, že jsou to mladí nezralí kluci, kteří nedomýšlejí svoje jednání. Na druhou stranu musím říct, že je to velmi neetický krok na hraně slušnosti. Máme koaliční smlouvu a toto je její porušení. Budu chtít slyšet, jak si ZPHZ dál představuje koaliční spolupráci,“ řekla na adresu zástupců ZPHZ náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Rozčarování neskrýval ani primátor. Koaliční strana by podle něj takto vystupovat neměla a na konci června se tak chce na společném jednání bavit o možném pokračování koalice. „Budeme si muset znovu vymezit mantinely, jak se chovat, abychom mohli spolupracovat. Podle mě se ukázalo, kdo má skutečně zájem na tom, aby se stadion stavěl,“ řekl Hrabálek.

Rada města rozhodnutí o správci stavby nechala na zastupitelstvu, kterému pouze doporučila smlouvu schválit. Podle primátora se koalice na tomto kroku dohodla dříve, než ji k tomu čtyři strany vyzvaly dopisem.

Správce stavby



Koaliční roztržku roznítila otázka správce stavby fotbalového stadionu. Podle náměstka primátora Martin Hanouska (ZPHZ) jeho strana podpis smlouvy se společností Arcadis nepodpoří ani na zastupitelstvu. Vadí mu příliš vysoká cena. „U zakázky byla předpokládaná cena 10 milionů a tahle nabídková cena je skoro 32 milionů,“ řekl Hanousek. K opozici se ZPHZ přidalo poté, co Deník informoval o změně postoje hnutí ANO. To dříve dohodu s Arcadisem kvůli vysoké ceně odmítalo. Minulý týden však náměstkyně primátora Monika Štayrová řekla, že klub ANO dohodu nakonec podpoří.