Nejcitelněji zdraží v krajském městě teplo z opatovické elektrárny. Zákazníci, kteří odebírají teplo přímo od Elektráren Opatovice, budou platit průměrně místo výhor 752 korun za gigajoule. Loni to bylo o 125 korun méně. „Důvěřovali jsme ujištěním vlády, že teplárenství, a tedy především jeho zákazníkům, bude poskytnuta státní podpora, a přizpůsobili jsme tomu i naše ceny v předešlých letech. Slíbené vládní podpory jsme se však nedočkali,“ vysvětloval na začátku prosince ředitel společnosti EOP Distribuce Karel Čipera.

Firma tak zdraží včetně zvýšené DPH o 27 procent, tedy na 815 korun za GJ. Letos lidé platili za jednotku tepla o 175 korun méně. „Přijali jsme opatření, kterým alespoň část navýšení ceny pokryjeme z vlastních prostředků, jež jsme vytvořili zefektivněním našeho fungování v předešlém období,“ dodal Seidler.

Loni se zdražovalo o necelých pět procent. Z krajských měst ale zůstává do metropole východních Čech dálkově dodávané teplo jedním z nejlevnějších. V sousedních Pardubicích stojí GJ 821 korun, v Plzni 819, v Českých Budějovicích 840 a v Liberci nebo Brně se blíží 1200 korun za gigajoule.

Citelně zdraží i vodné a stočné

O citelných 12,7 procenta roste také cena vodného a stočného. Za kubík zaplatí obyvatelé Hradce Králové průměrně 146,73 korun včetně DPH. Daň přitom vláda zvýšila z 10 na 12 procent. Vodné a stočné se v Hradci platí dvousložkově. Za samotnou vodu zaplatí lidé 130,08 korun, tedy o 16,67 víc než letos. Zdražuje i pevná složka, která závisí na velkosti vodoměru. Odběratel v rodinném domě tak zaplatí nově za rok 2731 místo dosavadních 2380 korun.

„Příčina pro zvýšení ceny leží v plánovaných nákladech na nákup předané vody, materiálu a zejména v nákladech na opravy našeho infrastrukturního majetku, které se oproti předchozímu roku zvýší o 46 milionů korun,“ obhajoval zdražení ředitel společnosti VAK HK Jiří Šolc

Za popelnice si Hradečané připlatí o třetinu navíc

Další stokoruny zmizí lidem kvůli svozu a likvidaci odpadů. Poplatek za odpady zvyšuje město z 600 na 800 korun. Senioři a děti zaplatí polovinu.

„Tento poplatek se naposledy navyšoval před čtyřmi lety, do toho nárůstu se propsala především nasčítaná inflace za poslední čtyři roky,“ komentovala rozhodnutí vedení města primátorka Pavlína Springerová.

Dnes město doplácí na likvidaci odpadů 35 milionů korun. „To je částka zhruba o 10 milionů vyšší než před čtyřmi lety a rozhodně to neznamená, že na odpady nic doplácet nebudeme, že vše vybereme od poplatníků. Nadále bude město doplácet přibližně 20 milionů ročně,“ dodala.

Při posledním zdražení se poplatek zvedl o 100 korun na současných 600 korun. Nadále bude platit sleva pro děti do 14 let a seniory nad 70 let. Ti platí polovinu. Čtyřčlenná rodina s dvěma dětmi tak zaplatí od příštího roku 2400 korun, tedy o 600 víc než dosud. Horní hranice poplatku je ze zákona 1200 korun.

Dražší bude i vstup do bazénu

Se zdražením tepla a vody souvisí i další zdražení. Třeba v Městských lázních. Od nového roku si připlatí v Aquacentru i padesátimetrovém bazénu zhruba 5 korun za hodinu pobytu.

Od ledna tak bude stát dospělé návštěvníky Aquacentra hodinový vstup 125 korun.

„Zdražují nám náklady, tedy elektřina, voda nebo teplo,“ řekl náměstek primátorky Pavel Vrbický. O zvýšení cen rozhodlo vedení města ještě dřív, než byly známé ceny tepla z Opatovic. Ceny vstupů do bazénů tak mohou ještě stoupnout.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Ve chvíli, kdy jsme ceníky připravovali, tak jsme ještě neměli plnou informaci, o kolik se zdraží teplo. Počítali jsme s menším navýšením, takže je možné, že někdy na začátku roku budeme muset ještě trochu navýšit,“ vysvětlil Pavel Vrbický.

Víc budou stát kempy a hotely

Víc zaplatí v Hradci Králové za ubytování i turisté. Kromě toho, že se do cen propíší rostoucí energie a služby, zvedá se od nového roku o 25 korun poplatek za ubytování.

„Dosud jsme měli poplatek ve výši 15 korun a rada města rozhodla o tom, že bychom ho zvýšili na 40 korun,“ řekla náměstkyně hradecké primátorky Ilona Dvořáková.

Podle ní se v Hradci dosud platí nejnižší možný poplatek z pobytu. Například v sousedních Pardubicích je poplatek 30 korun, naopak v Karlových Varech 50.

Velkým otazníkem je pak cena za městskou hromadnou dopravu. Jízdné se neměnilo víc než 9 let a na spadnutí už bylo před dvěma lety. Město dotuje Dopravní podnik stovkami milionů a v kuloárech magistrátu se o nepopulárním kroku mluví velmi intenzivně. Podle informací Deníku by mohl přijít už někdy v první třetině roku.