Obě firmy plánovaly rozmístit po Hradci celkem 500 elektrokoloběžek. „Podmínky, které město nastavilo, nebyly výsledkem dohody mezi partnery. S městem jsme vedli několikaměsíční dialog, snažili se splnit veškeré požadavky a hledali řešení, jak nastavit nejasné záležitosti jako například placení parkovacích míst, která by využívali všichni poskytovatelé sdílených služeb. Prozatím se koloběžky Bolt ve městě nerozjedou,“ řekla manažerka firmy Lucie Krahulcová.

Koloběžky čekají na schválení parkovacích míst, řeší se ale hradecké centrum

Ještě ostřeji se vyjádřil za společnost Lime Václav Petr. „Dlouhé měsíce jsme vedli s úředníky několika odborů a městskou policií jednání o znovu spuštění služby. V době, kdy jsme měli sjednané všechny podmínky, nastavená pravidla a vše bylo připraveno ke spuštění, pan náměstek Marek přišel s návrhem smlouvy, která překvapila i samotné úředníky. Tato smlouva bohužel nebyla během půlročních jednání ani jednou zmíněna a v současné době ji podepisovat nebudeme,“ uvedl Petr.

Stovky koloběžek s elektromotory se v Hradci Králové vyrojily loni v létě. Uživatelé je živelně odkládali tam, kde to pro ně bylo nejjednodušší. Koloběžky tak často blokovaly chodníky, ale někdy stály i na silnicích, veřejné zeleni. V extrémních případech končily v řece, na stromech nebo v kontejnerech. Magistrát se nakonec rozhodl začít jejich provoz regulovat a od zimy má speciální vyhlášku, která rozmístění koloběžek v ulicích zpoplatňuje podobně jako třeba venkovní zahrádky před restauracemi. Firmy Bolt a Lime své stroje z ulic před zimou stáhly a od té doby je Hradec bez elektrokoloběžek.

To náměstek odmítá. „Pan Petr nemluví pravdu. Žádnou smlouvu jsem mu nikdy nepředložil. Celou dobu s ním jedná odbor majetku, já jsem se jednání jenom účastnil,“ kontroloval Marek, podle něhož je hlavní problém, že se firmy nechtějí podílet na odklízení koloběžek, které uživatelé nechají mimo domluvená místa. Těch by mělo být v Hradci Králové kolem 140 a provozovatelé by podle vyhlášky města za jejich užívání platili magistrátu nájem.

Nesouhlasí s pokutami

„Oni principiálně nesouhlasí s žádnými sankcemi. Například, kdyby se koloběžka odstavila někde jinde a oni nereagovali, město mělo nastavenou sankci, protože technické služby nebo městská policie musí koloběžku odvézt,“ poznamenal Marek.

Provozovatelé služby by měli podle smlouvy platit za pohozené koloběžky sankce v řádu stovek až tisíců korun. „Jsou to náklady na skladování, za výdej a další. Oni s tím nesouhlasí a chtějí, aby vše hradilo město. S tím my souhlasit nemůžeme,“ dodal náměstek.

Koloběžky v Hradci dál budí vášně. Jedna už skončila i v řece

Takové argumenty ale Bolt odmítá. „V oblasti parkování se snažíme dělat maximum. Koloběžky je možné ve všech městech Česka zaparkovat jen na místech předem vytyčených v aplikaci nebo fyzicky na silnici či chodníku. Navíc uživatel musí koloběžku vyfotit a fotografii nám odeslat,“ vysvětlila Krahulcová.

Obě firmy tvrdí, že situace v Hradci Králové je specifická a že jinde se s městy po počátečních problémech dohodly.

Problémy už od začátku

S odloženými koloběžkami mělo město od loňského léta, kdy se v Hradci poprvé objevily, velké problémy. Našly se pohozené třeba v koruně stromu, kontejneru nebo v řece. Často je také lidé nechávali na místech, kde bránily dopravě.

Některým lidem dnes koloběžky chybí. „Je to škoda, občas jsem na nich jezdil. Bylo to flexibilnější než MHD,“ uvedl student Martin.

Po nehodách hrozí "elekrokoloběžkářům" v Hradci mnohatisícové pokuty

Opačný názor má Hradečan Jan. „Podle mě slouží spíš zábavě než přepravě po městě. Navíc koloběžkáři často jezdí nebezpečně po chodnících,“ řekl.

Marek předpokládá, že letos se už pronajímané koloběžky v hradeckých ulicích neobjeví. „Myslím si, že do voleb to řešit nebudou a že počkají na změnu ve vedení města,“ odkázal náměstek primátora na zářijové komunální volby.