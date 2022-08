„Výroba už běží ve dvou směnách. Začali jsem v letos v březnu,“ řekl ředitel realizace investic a projektů Karsitu Jan Kříž. Do Dvora Králové se Karsit vracet nehodlá. „Co se týče průmyslové výroby, je to pro nás uzavřená kapitola,“ potvrdil Kříž. Halu, která pamatuje výrobu potravinářských celků, zaplňují lisovací přípravky, vedle jsou už vylisované dveře, blatníky a kapoty. Odtud zatím putují do továrny firmy v Jaroměři, kde se dokončují. Pak se posílají do Kvasin. Vedení společnosti počítá s tím, že originální díly se budou vyrábět paralelně v obou městech.

„Veškeré kontrakty, které máme, tam budou ještě dojíždět 10 až 12 let,“ popsal jednatel Karsitu Vít Kaiser.

Pětici propojených hal o rozloze tří hektarů koupila firma v Hradci Králové za 150 milionů a celkem do výroby už investovala 1,5 miliardy korun. Jen 750 milionů stála obří lisovací linka. „Je to špičková technologie. Mimo velké automobilky jsme jediná společnost v Evropě, která takovou linku zprovoznila. Nikdo nám to nevěřil,“ řekl Kaiser.

Vlastně je to obří krabice. Dlouhá je 50 metrů, vysoká zhruba 10. „Umí lisovat i hliník, což je v době elektromobility ohromná výhoda. Všechny nové projekty, které teď získáme ve výběrovém řízení, budou směřovat do Hradce Králové,“ dodal jednatel Karsitu.

Náhradní díly budou potřeba vždycky

Firma tam chce v budoucnosti vyrábět dva miliony originálních náhradních dílů ročně. Avizované krize se Kaiser neobává. „Série pokulhává, to je v současné době problém. Ale my máme 90 procent výroby náhradní díly. Pokrýváme od jedničkové Fabie až po trojkový Superb. Ta auta jezdí po celém světě, náhradní díly budou potřeba vždycky,“ poznamenal.

Místo lisovny chce firma Karsit postavit ve Dvoře Králové obytnou čtvrť

Pod stropem hal jsou obří portálové jeřáby, na podlahách vedou vlakové vlečky. V jedné z hal zatím zahálí lakovna a i tu chce Karsit rozjet. Jednomu problému ale firma čelí. Jako všude, chybí pracovní síla. „Problém to je, ale je to o penězích. Prostě lidi přeplácíte, dneska se, s prominutím, kradou. Jak oni nám, tak my jim,“ konstatoval jednatel firmy, která nabízí nástupní plat operátora linky 40 tisíc korun. Postupně by v hradeckých halách mohlo pracovat ve třech směnách až 600 lidí. Dnes je jich necelých 50.

O pracovníky je boj

V Hradci je teď nezaměstnanost kolem 2,5 procenta a o kvalifikované lidi se tvrdě bojuje. „Pokud by to byly dělnické profese, které si zaučí, tam by to neměl být větší problém. Pokud jde o vyučené, kvalifikované lidi, záleží na tom, co jsou schopní nabídnout a zda je dokáží přetáhnout jiným firmám,“ potvrdil ředitel hradeckého úřadu práce Martin Horák.

Do Dvora se Karsit vracet nehodlá. „Co se týče průmyslové výroby, je to pro nás uzavřená kapitola,“ popsal Kříž. „Teď už z toho mám dobré pocity. Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré,“ dodal Kaiser.

Na pozemcích, kde měla stát lisovna za tři miliardy, teď chystá firma ve spolupráci s městem obytnou čtvrť. „Plánovali jsme, že tam bude výrobní závod a že nám to nějakým způsobem zvýší zaměstnanost ve městě. Respektive, že nám to nabídne další možnosti zaměstnání pro lidi. Když z toho po těch patáliích sešlo, tak jsem začali jednat alespoň o nějakém smysluplném využití té plochy,“ konstatoval královédvorský starosta Jan Jarolím.