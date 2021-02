/FOTOGALERIE/ Mnohamilionovou investicí do rekonstrukce dvou mateřských školek se chlubí ve své tiskové zprávě hradecká radnice. Podle náměstka pro školství Martina Hanouska na tom však nic k chlubení není. Radnice podle něj nepochopitelně zaspala a městu teď kvůli tomu hrozí, že přijde o dvacetimilionovou dotaci a školky se o letních prázdninách neopraví.

MŠ Třebechovická. | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

Optimistická tisková zpráva, kterou vydala minulý týden hradecká radnice k rekonstrukci mateřských škol Třebechovická a Lužická spustila další velkou roztržku mezi náměstky primátora Martinem Hanouskem (Změna pro Hradec a Zelení) a Jiřím Bláhou (ODS). Rada města minulý týden schválila podmínky výběrového řízení na zhotovitele prací na obou školkách za zhruba 23 milionů korun. Necelou polovinu nákladů by měla pokrýt evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí, jejíž přijetí odsouhlasili radní loni v září. Jednou z podmínek přitom bylo, že město do šesti měsíců doloží zhotovitele prací vzešlého z výběrového řízení. Jenže na to zřejmě na radnici někdo zapomněl. Zatímco šestiměsíční lhůta tento týden uplyne, město teprve vyhlašuje výběrové řízení. Je tak jasné, že lhůtu nemůže stihnout.