Oceněny byly osobnosti z kultury, umění, vědy a dalšího veřejného života ve městě. Slavnostní večer se uskutečnil v hradecké filharmonii. „Mezi medailisty jsou i lidé, kteří se zasadili o zvýšení bezpečnosti v Hradci Králové nebo statečně sloužili vlasti. Jedno ocenění bylo předáno in memoriam, a to skladateli dlouhodobě spolupracujícímu s hradeckou filharmonií panu Josefu Vodákovi. Na všechny oceněné osobnosti jsme jako město velmi hrdí a bylo nám velkou ctí jim toto ocenění udělit,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Předávání medailí bylo rozděleno do tří částí. V první byly oceněny osobnosti za svůj přínos rozvoji společenského života. Medaile města byla udělena fotografu Miloši Vojířovi, pedagožce a sportovkyni Růženě Ryglové, kapelníkovi Františku Vejvodovi a gymnastovi a skautovi Kamilu Pavláskovi. V další pomyslné kategorii z oblasti kultury, umění a vědy získali medaile skladatel Josef Vodák in memoriam, baletní mistryně a choreografka Vladislava Hrbková, rozhlasový a divadelní režisér Pavel Krejčí, bývalý ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman a zakladatel festivalu Jazz Goes to Town Martin Brunner. Za úspěchy v oblasti vědy a inovací byl oceněn Karel Volenec. Medaile města si převzali také dva zástupci Policie ČR, plukovník David Fulka, ředitel krajského ředitelství PČR a plukovník Petr Krása, vedoucí územního odboru PČR. Dále byli oceněni dlouholetý předseda okresního klubu PTP HK Milan Štěpánek a vojenský pilot podplukovník Ladislav Klust.