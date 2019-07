Hradec odložil slíbené měření hluku. Kvůli neposečenému poli

Kontrolní měření slíbil hradecký magistrát obyvatelům Plačic, kteří si stěžují na hluk z dálnice D11. Začátkem června informovali zástupci radnice, že měření, za které město zaplatí 95 tisíc korun, se uskuteční ještě do prázdnin. To se ale nestalo. Měřit se nakonec bude až na podzim. Nyní by totiž výsledky nemusely být přesné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Měřit se bude až poté, co bude pole mezi dálnicí a zástavbou v Plačicích posekané. Nyní na něm je vysoký porost, který hluk tlumí,“ vysvětlila Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Podle ní chce radnice co nejvíce vyhovět obyvatelům Plačic a zajistit, aby měření bylo provedeno poctivě a efektivně. První měření, které v loňském roce provedlo Ředitelství silnic a dálnic překročení hlukových limitů nepotvrdilo. Obyvatelé části Plačice však s výsledky nesouhlasí. Město Hradec Králové se proto v červnu rozhodlo zaplatit druhé, nezávislé měření. Na policejní auto zaútočil přímo na dálnici kozel Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Kulhánek