Velmi citlivou otázku pro obyvatele hradeckých Svinar řešili tento týden hradečtí zastupitelé. Po mnoha protestech svinarských obyvatel se nakonec rozhodli, že masivní zástavbu v městské části na okraji Hradce Králové nepovolí.

Svinary, které byly do roku 1985 samostatnou obcí, leží na kraji krajského města. Místní lidé si pochvalují klid a přírodu v kombinaci s dosahem městské hromadné dopravy. Od roku 2016 se ale děsili toho, že o zmíněný klid přijdou. Návrh nového územního plánu totiž navzdory původnímu konceptu počítal s tím, že právě ve Svinarech se bude stavět nejvíc domů z celého města. Současný počet asi 300 domů se měl zdvojnásobit. Ve Svinarech přitom chybí dostatečná občanská vybavenost a potřebná dopravní infrastruktura.

„Původní plán počítal s tím, že by se tu přistavělo přibližně 30 domů podél dvou ulic na okraji pole. A najednou si tu realitní spekulant s kontakty na radnici pořídí uprostřed lánu pozemek a začne zasahovat do tvorby územního plánu,“ naráží předseda svinarské KMS Martin Černík na osobu Róberta Nemečka. Jeho pole se objevilo mezi zastavitelnou plochou za dob náměstka Jindřicha Vedlicha. Toho později Nemeček finančně podpořil ve volební kampani a po odchodu Vedlicha z politiky spolu obanavázali i pracovní spolupráci.

Na konci loňského roku se dokonce na internetu objevily inzeráty, kde realitní kancelář nabízela parcely na Nemečkově poli, kde slibovala postavit 31 domů. Jenže podle současného územního plánu nejde o stavební parcely. A teď zastupitelé rozhodli o tom, že se z nich stavební parcely v nejbližší době ani nestanou.

Róbert Nemeček se jednání zastupitelů osobně nezúčastnil. Jeho vzkaz zastupitelům ale přečetl Michal Halačka. Ve své řeči obvinil předsedu KMS Martina Černíka z toho, že právě on plánuje megalomanskou zástavbu a zastupitelé mají v hlavách jeho vylhané argumenty. Dalším dvěma zástupcům Nemečkovi rodiny zastupitelé nedovolili vystoupit. Protože nešlo o hradecké občany, musela by jejich vystoupení odhlasovat většina zastupitelstva. Černík nařčení odmítl s tím, že žádné developerské aktivity nemá a nevlastní žádné pozemky, na kterých by se mohlo stavět. „Žádám vás za KMS a občany Svinar o podporu redukce zástavby ve Svinarech do rozsahu konceptu,“ řekl zastupitelům před hlasováním Martin Černík. Jeho přání se splnilo. Zastupitelé hned 30 hlasy rozhodli o tom, že stavět se ve Svinarech sice bude, ale pouze ve velmi omezené míře. Stavět se bude podél stávajících komunikací v ulicích Větrná a K Borku. „Rozvoj Svinar by tak neměl být překotný. Někdy v budoucnu se bude moct uvažovat o rozšíření, v územním plánu by ty další plochy měly být jako územní rezerva,“ řekl Deníku zastupitel pro územní plán Adam Záruba (Změna pro Hradec). Ten přiznal, že očekává odpor od majitelů pozemků, kde zástavba nebude možná. Město je ale přesvědčené, že je v právu. Krok zastupitelů posvětily i dvě právní kanceláře. „Předpokládám, že tam bude nějaký odpor ze strany majitelů těch dotčených pozemků, kteří už se viděli, jak budou mít ty pozemky výrazně zhodnocené. Takže jsme opravdu chtěli mít všechno důkladně právně podložené. Dvě nezávislé právní kanceláře nám potvrdily, že tento krok udělat můžeme," dodal Záruba.

Hradec se přiblížil k novému územnímu plánu

Vyřešením situace ve Svinarech se Hradec Králové o krok přiblížil k novému územnímu plánu, jehož přípravy začaly už na podzim roku 2009. Termín jeho zhotovení se od té doby několikrát odsouval. Aktuálně blokuje postup v procesu poslední problematická lokalita v Malšovicích kolem armádní střelnice.

„Tím, že se podařilo vyřešit problém ve Svinarech, máme poslední problematickou lokalitu u střelnice v Malšovicích. Aktuálně intenzivně jednáme s ministerstvem obrany tak, abychom to co nejrychleji dořešili. Proces tvorby nového územního plánu nemůže pokračovat dříve, než se vypořádáme s aktuálními připomínkami, řekl Deníku zastupitel pro územní plán Adam Záruba. Do vydání nového územního plánu podle něj ještě stále zbývá hodně času, v současnosti je prý reálný termín rok 2024.