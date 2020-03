Hradec Králové, stejně jako jiná místa v republice, se kvůli nouzovému stavu stal městěm duchů. Vedení města proto spustilo program Antivirus, kdy odpustí nájem podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své obchody a restaurace.

Velké náměstí | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Každý v dnešní době pomáhá jak může a město Hradec Králové se přirozeně připojí svými možnostmi. Odpuštění nájmů a vybraných poplatků je to první, čím můžeme co nejrychleji obyvatelům města a podnikatelům v našem městě jejich situaci ulehčit. Samozřejmě se to bude týkat těch, kteří museli své provozy uzavřít a po dobu platnosti vládních opatření,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.