Své autobusy dopravní podnik osadil mýtnými krabičkami kvůli zpoplatnění silnice první třídy I/37 z Hradce Králové do Pardubic. A to i přes to, že nově zpoplatněnou autostrádu pouze „lízne“. Linka 12, která zajíždí do Březhradu, totiž na silnici stráví jen několik desítek vteřin. Tolik času jí stačí, aby projela půl druhého kilometru po „Hradubické“ ze zastávky Jungmannova, přes Tesco až do Březhradu.

Dvě stě tisíc korun

Ročně bude podnik tato vyjížďka stát navíc 200 tisíc korun. „Za tuto sumu by se daly kompletně přezout dva autobusy,“ řekl ředitel hradeckého městského dopravce Zdeněk Abraham a dodal, že kvůli kilometru a půl musel DPmHK mýtnými krabičkami osadit flotilu pětašedesáti autobusů. „Tím, že se autobusy na linkách točí, museli jsme krabičky nakoupit do všech,“ informoval Abraham.

Jedna mýtná krabička přijde na dva a půl tisíce. „Jedná se však o vratnou kauci,“ dodal Zdeněk Abraham.

Podle něj najede linka 12 ročně na „Hradubické“ zhruba 200 tisíc kilometrů: „Kilometr mýta vyjde na jednu korunu. Ročně tak na krátkém úseku zaplatíme 200 tisíc korun,“ vysvětlil sumu.

Elektrobusy zdarma?

Ředitel DPmHK v současnosti jedná s ministerstvem dopravy, zda budou od mýtného osvobozeny elektrobusy - stejně jako u elektromobilů. Tím by se dle něj problém částečně vyřešil a dopravní podnik by část mýtných krabiček vrátil. „Pokud by to tak bylo, pokusili bychom se vrátit alespoň třiadvacet krabiček právě z elektrobusů. Avšak můžeme narazit i na to, že policisté na dálku nerozeznají klasický autobus od elektrobusu. Tím pádem bychom krabičky nechaly, ale na zpoplatněném úseku by byly vypnuty. Od ministerstva dopravy jsme však zatím vyjádření neobdrželi,“ uvedl Abraham.

U sousedů raději mění trasu



Mýtné na „Hradubické“ řešilo i vedení pardubického dopravního podniku (DPmP). To nakonec změnilo trasování nájezdu autobusů na linku 17 do Srchu. „Při najíždění na linku využívali řidiči část nyní zpoplatněné autostrády u Globusu. Tuto trasu jsme změnili, abychom nemuseli kvůli třem kilometrům do všech autobusů pořizovat krabičky,“ nechal se slyšet ředitel DPmP Tomáš Pelikán, který považuje tento legislativní zásah do práce dopravních podniků za nesmysl. „Při přípravě zákona nikdo nemyslel na to, že se na zpoplatněné úseky mohou dostat i linkové autobusy. Přitom ty mají ve spoustě legislativních věcech výjimky. Je to opravdu škoda a přidělává to starosti navíc,“ uvedl Pelikán a dodal, že v případě úvah nových linek v Pardubicích se bude DPmP snažit zpoplatněným úsekům vyhnout.