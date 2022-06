„Mluvíme tady o vstupu strategického partnera do klubu. Na tom, jaký podíl si ponecháme se musíme dohodnout. Zatím jsme se vždy bavili o tom, že naše partnerství s Moutfieldem funguje, takže to je jeden z možných modelů,“ vysvětluje primátor Alexandr Hrabálek (ODS) s odkazem na hokejový klub, který město vlastní napůl se společností Mountfield.

Vstup silného partnera do hradeckého fotbalu by přivítal i generální manažer klubu Richard Jukl: „Doufáme, že v nějaké dohledné době ke změně dojde, protože si myslíme, že to klub potřebuje. A už delší dobu na to čeká.“

Městu teď patří fotbalový klub ze sta procent. Aby znalo jeho hodnotu, nechá si klub ocenit u firmy 1. Znalecká. Město oslovilo sedm společností a nakonec vybralo tu libereckou. Za její služby zaplatí mezi 140 a 160 tisíci korun. „Ocenění bereme jako základ, abychom mohli vypsat soutěž, protože přirozeně to jiným způsobem řešit nechceme,“ dodává Alexandr Hrabálek, který věří, že soutěž, ze které by mohl vzejít spolumajitel klubu, město vyhlásí ještě v tomto volebním období: „Pokud budeme mít tyto údaje, tak tu soutěž vyhlásíme,“ dodává hradecký primátor.

O tom, že Hradec najde solidního partnera má ale pochybnosti opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM): „Dávalo by to smysl, pokud by na české scéně existovali investoři, kteří by byli ochotni do takového podniku jít. Na příkladu Plzně je ale vidět, že neexistují. Majitel Plzně se snaží sehnat partnera a víc než rok se mu to nedaří.“ Lubomír Štěpán připomíná, že Plzeň je špičkový český klub, který pravidelně hraje evropské poháry. Hradečtí fotbalisté skončili v posledním ročníku ligy jako nováčci šestí. „Nebráním se příchodu partnera, ale mám obavy z toho, abychom nedopadli jako Ústí nad Labem, kde z mužstva, které bojovalo o postup do první ligy, je mužstvo, které padá z druhé ligy tím, že tam došlo ke změně majitele,“ obává se zastupitel Štěpán a připomíná, že by se mělo postupovat velmi obezřetně: „Ano, proč neocenit a nedat ve známost, že hledáme partnera. Klub je stabilizovaný, má peníze a dají se z něj peníze vytunelovat.“

Podle zastupitele za ANO a člena představenstva klubu Jiřího Maška by město mělo být na případný prodej připravené. Připomíná ale, že za tři měsíce budou Hradečané volit nové vedení města: „Z hlediska voleb to není šťastné. Nemyslím, že by se to dalo stihnout. Ale informace o ceně bude mít cenu i pro nové vedení města. Vidíme, jak roste stadion, je potřeb mít tyto věci mít vyjasněné. Až se bude stadion kolaudovat, bylo by ideální, aby město už bylo rozhodnuté, kdo bude stadion spravovat a právě v tom může hrát roli vlastnictví klubu.“ Nový fotbalový stadion by měl být hotový za rok.

Podobný názor má i předsedkyně nejsilnějšího opozičního zastupitelského klubu HDK Pavlína Springerová: „Je potřeba k tomu přistupovat v kontextu dalších věcí, jako hledání provozovatele stadionu. Za nás hledání strategického partnera smysl má.“ Springerová ale připomíná, že jedna věc je ocenění klubu a druhá pak výběr partnera tři měsíce před volbami: „To je něco, čím si nejsem jistá. Nemá cenu to uspěchávat. Klub bude mít větší cenu, až bude stadion skutečně stát a budou všichni vědět, že se skutečně postavil. Pak bude mít klub ještě větší cenu. Pokud by přišla opravdu skvělá nabídka, pak ano, klidně do toho pojďme.“

Zatím naposledy město vážně jednalo o prodeji podílu v klubu v roce 2017. O majetkový vstup do hradeckého fotbalu se tehdy ucházela skupina podnikatelů vedená bývalým fotbalovým reprezentantem Ivo Ulichem, investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Zhruba před měsíce pak dostalo město nabídku od skupiny českých podnikatelů. Podrobnosti ale magistrát nezveřejnil.