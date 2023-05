/FOTO/ Osm tisíc přestupků zaznamenaly nové kamery a radary v Hradci Králové. Nejčastěji naměřily překročení rychlosti v Koutníkově ulici. Výnosy z pokut chce město investovat do rozvoje cyklostezek.

V Hradci číhají na řidiče radary a kamery hlídající, zda nejezdí na červenou. Naostro jedou od května. | Foto: Jiří Fremuth

Od května přešly v Hradci do ostrého provozu nové radary na měření rychlosti a kamery na trestání jízdy na červenou.

„Největší zátěží je Koutníkova ulice. Tam se nám střídání maximální povolené rychlosti 50 a 60 kilometrů za hodinu jeví jako trochu past na řidiče, připadá nám to jako nekorektní,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek.

Právě na výpadovce směrem na Jičín a Náchod zaznamenal Inteligentní dopravní systém přes 80 procent všech přestupků. Vedení města by proto rychlost sjednotila na 60 kilometrů za hodinu.

„Vyjednáváme s policií a silničním správním úřadem, abychom tam rychlost sjednotili a minimalizovali přestupky,“ dodává Miroslav Hloušek.

Úpravy chce město i na ulici Antonína Dvořáka a před trojici hradeckých škol SNP, Úprkova a Malšova Lhota chce magistrát snížit rychlost na třicítku.

Rada města také rozhodla, na co využije vybrané peníze. „Výnosy z pokut po odečtení nákladů z velké části budou vkládány do rozvoje dopravy zejména do rozvoje cyklostezek v Hradci Králové,“ slíbil hradecký náměstek pro dopravu Miroslav Hloušek.

Rychlost se od května nově měří v Hradci Králové na osmi místech, kamery pak hlídají nerespektování červené na dvou křižovatkách. Úsekové radary jsou v Koutníkově ulici a ulici Antonína Dvořáka. Šest radarů pak pokutuje překročení okamžité rychlosti v ulicích Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, na Pražské třídě a třídě SNP. Kamery hlídají jízdu na červenou na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě.