Celkem 1,2 milionu korun poskytne město Hradec Králové na pomoc jižní Moravě po zásahu ničivé bouře. Částka, kterou v pondělí na svém zasedání jednomyslně schválili zastupitelé, bude věnována obci Lužice. Kromě přímé finanční pomoci města vyjeli v pátek na Moravu pomáhat hradečtí dobrovolní hasiči.

Obec Lužice po ničivém tornádu. | Foto: Luděk Mrkvica

„V zastupitelstvu jsme se shodli na podpoře jedné z nejvíce postižených obcí na jižní Moravě, a to obci Lužice, které poskytneme částku 1,2 milionu korun. Těžko si někdo z nás dokáže představit, jaké trauma a bolesti si lidé z oblasti prožili a prožívají, ale věříme, že i tento dar přispěje k tomu, aby se domy a prostředí obce mohly co nejdříve opravit a život jejich obyvatel se znovu vrátil do běžných kolejí,“ sdělil primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Finanční prostředky budou v následujících dnech bezhotovostním způsobem převedeny na účet obce. „Po dohodě s ostatními velkými městy jako jsou Pardubice či Olomouc, které posílají finanční prostředky vždy jedné z nejvíce postižených obcí, jsme zvolili stejný systém a naši pomoc obdrží obec Lužice," doplnil náměstek primátora Pavel Marek (ANO).