Na nečekaný problém si zadělala hradecká koalice při úterním zasedání zastupitelstva, na kterém i kvůli dvěma chybějícím poslancům z hnutí ANO, nebyla schopná prohlasovat několik bodů. Největším překvapením bylo neschválení necelých osmi milionů korun, kterými mělo město pokrýt ztrátu z provozu zimního stadionu. K proplacení této ztráty se přitom město zavázalo akcionářskou smlouvou s Mountfieldem. Na to během jednání upozornil i primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Pro hlasovalo jen 14 zastupitelů. Všech pět zástupců ODS, komunista Alois Havrda, Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených a tři opoziční zastupitelé z HDK. Z 12 zvolených zastupitelů za ANO hlasovali pro pouze čtyři. „Chci si nechat upřesnit, na co ty peníze budou,“ vysvětlila náměstkyně za ANO Věra Pourová.

Nad zamítnutím bodu kroutil hlavou předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. „Neschválení znamená porušení akcionářské dohody. Dlouhodobé smlouvy by se měly dodržovat. Musíme se k tomu tedy vrátit,“ řekl Deníku Soukup s tím, že primátor by měl nyní vyvolat jednání s Mountfieldem. K tomu by Soukup chtěl přizvat i zástupce opozice. „Hokej není bod, kde chceme hlasovat na sílu. Hokej je nejenom národní, ale i hradecký sport. Takže je potřeba do toho zapojit aktivněji i opoziční zastupitele,“ vysvětlil Soukup.

Proti návrhu byli všichni zástupci opozičních Pirátů, kteří už před časem avizovali, že chtějí otevřít jednání o smlouvě mezi městem a Moutfieldem. Návrh Soukupa na společné jednání podle Aleše Dohnala kvitují. „Vidíme tam nesrovnalosti i co se týká provozu stadionu. Není úplně jasné, co je do provozu stadionu počítané. Mělo by se to mezi klubem a městem vyjasnit. Podpora města musí být transparentní,“ vysvětlil pirátský zastupitel.

Konec hokeje podle politiků nehrozí

Nynější porušení smlouvy s Mountfieldem by podle politiků nemělo budoucnost extraligového hokeje v Hradci ohrozit. „To si nemyslím. Rozhodnutí považuji spíše za škádlení v rámci zastupitelů a ukazování toho, kdo má větší sílu,“ řekl Soukup. Podobně hovořil i Aleš Dohnal. „Takové podmínky, jako má v Hradci, Mountfield sotva kde jinde sežene. Myslím, že jsme jediné město v zemi, které každý rok odevzdává 30 milionů do profesionálního hokeje,“ komentoval situaci Dohnal.

Omyl náměstkyně nehrál větší roli

Další náměstkyně za hnutí ANO Monika Štayrová věří, že návrh projde hned za měsíc. Sama v úterý nehlasovala. „Mně se nějak nepodařilo hlasovat a nevšimla jsem si toho, takže cítím trochu pocit viny. Kdybych si toho všimla, rozporovala bych hlasování,“ uvedla Štayrová. K přijetí však chybělo pět hlasů, takže by ani její hlas na celkovém výsledku nic nezměnil.