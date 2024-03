Problémy nastaly, když před pár lety v Harmonii získali městské byty právě problematičtí nájemníci. „Bezdomovci měli udělané klíče, u té feťačky bylo narvaných sedm, osm lidí. Teď jsou zase problémy ve druhém patře. Obden je tam randál do rána,“ připomíná pan Josef, že je stále co zlepšovat. U bezbariérového vstupu do Harmonie se bavím i s paní Marií: „Mně se tady líbí, jsem tady 14 let. Jsem v 11. poschodí a tam je klid. Nebojím se tady,“ dodává 75letá stařenka.

Magistrát se pustil do razantního řešení na podzim, kdy se začalo o problémech s rušením nočního klidu a nepořádkem psát v médiích. „Podařilo se přemístit nejvíc problémové osoby, které tam vytvářely pocit nebezpečí. Ti jsou jinde, většinou na ubytovně Brněnská. Ta situace se tam snad postupně uklidňuje,“ věří náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický.

Podle něj byl největší problém s návštěvami, které k některým klientům chodily. Často to byli konzumenti alkoholu a dalších drog. „Na Brněnské je jiný režim, tam už si ty návštěvy dokážeme ohlídat. Bylo to pár lidí, stačí jednotlivec a dokáže vyvolat pocit nebezpečí, diskomfortu,“ vysvětluje Vrbický.

„Myslím, že situace se tam zklidnila, v poslední době jsme nepřijali větší počet oznámení,“ říká mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

Strážnici teď s obyvateli Harmonie víc komunikují. „Do těchto lokalit zajíždíme poměrně pravidelně, snažíme se řešit problémy na místě,“ vysvětluje Eva Kněžourová.

Připomíná, že problematické je i parkoviště před sousedním obchodem Albert, kde často bezdomovci popíjejí, žebrají a jinak obtěžují. Současně připomíná, že policie nemůže bez příčiny vykazovat lidi, musí pro to mít zákonný důvod.

Pomohou domovníci i kamery

Na pořádek v Harmonii nově dohlíží i sedm domovníků z řad nájemníků, každý má na starosti dvě patra výškové budovy. „Požádali jsme o dotaci, ze které je chceme platit,“ vysvětluje náměstek primátorky Vrbický.

Dalším opatřením pak mají být bezpečnostní kamery: „Ty by se měly montovat do konce dubna, snad se to stihne. V květnu se chci setkat s lidmi, co tam žijí, a vyhodnotit, jak opatření fungují. Pořád tam ještě třeba někdo vyhodí pytel odpadků do výtahu. To jsou jednotlivci,“ připomíná Pavel Vrbický.

Kamery budou vnitřek budovy monitorovat v každém patře a budou také v trojici výtahů. „Kamerový systém pomůže, v případě protiprávního jednání může sloužit jako důkazní materiál pro řešení přestupků,“ připomíná Eva Kněžourová za městskou policii.

Na jaře se ukáže, zda se pod pergolu vrátí bezdomovci

Město také zavedlo návštěvní řád pro venkovní posezení z boku Harmonie. To bylo často obsazené právě problémovými lidmi. Nově tady cedule hlásí, že stoly a lavičky pod pergolou slouží výhradně nájemníkům Harmonie a zakazuje se tady konzumace alkoholu a drog.

„Až bude teplo, tak se uvidí, jestli se sem navzdory zákazu vrátí bezdomovci. Kolikrát tady zasahovaly dvě, tři hlídky. Bezdomovci se tady prali, dělali nepořádek,“ připomíná neblahé doby za nájemce Josef Řezníček. Právě provozní řád má strážníkům dát možnost, nezvané návštěvníky vykázat.

Komfort má také nájemcům zlepšit kancelář s technikem, na kterého se senioři budou moci obrátit se žádostí o drobnou pomoc. Město teď chystá rekonstrukci stavby z osmdesátých let. Opravit se mají lodžie a budova se má zateplit. Práce mají začít v druhé polovině příštího roku.

