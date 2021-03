Stejně jako v loňském roce budou moct občané Hradce Králové hradit poplatky za psy a komunální odpady až do 15. července. Stejné je to také u místních poplatků z pobytu za 1. čtvrtletí roku 2021. Jejich sazba zůstává stále stejná.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

„Rozhodli jsme o prodloužení lhůty, ve které je možné místní poplatky uhradit bez sankce, a to až o tři měsíce. Je to vlastně stejná situace jako v loňském roce, zavedli jsme opět další opatření, kterým můžeme lidem alespoň trochu v současném stavu ulehčit,“ říká náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO). Obyvatelé Hradce dostanou do svých schránek během jarních měsíců složenky se splatností do 25. dubna, jak je stanoveno ve vyhlášce města, uhradit je však mohou až do 15. července, a to bez jakýchkoliv sankcí. Stejné je to také u poplatků z pobytu, který se vztahuje na krátkodobě ubytované rekreanty a turisty.