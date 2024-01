Náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek, který má ve městě na starosti dopravu, si myslí, že penalizační modul funguje dobře. „Radary splňují jak preventivní účel, tak i ten výchovný. Za tu dobu, co je systém funkční, registrujeme zásadní úbytek přestupků a myslím si, že jejich počet bude ještě klesat.“

Odbor přestupků od května do konce minulého roku vyměřil pokuty za 13,3 milionu korun. Řidiči už z toho zaplatili 12,4 milionu korun. Měřené úseky jsou označené značkami, přestože to vyhláška nevyžaduje. „Chceme, aby o měření řidiči věděli a přizpůsobili tomu rychlost,“ vysvětluje Miroslav Hloušek.

Vůbec nejvíc porušují rychlost řidiči na úsekovém měření v ulicích Antonína Dvořáka a Koutníkova. Většinou se jedná o drobná překročení rychlosti do 60 kilometrů za hodinu. Tady ale také radary zachytili vůbec největší hříšníky. V listopadu radary změřily rychlost 110 kilometrů za hodinu a v říjnu pak 107 kilometrů za hodinu. V obou případech to byla Koutníkova ulice směrem do centra.

Další milion korun pak dostali dohromady na pokutách řidiči, kteří projeli křižovatku na červenou. Jedná se o čtyři stovky případů. Kamery hlídají tento nebezpečný přestupek na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě.

Rychlost se od května 2023 měří v Hradci Králové na osmi místech, kamery pak hlídají nerespektování červené na dvou křižovatkách. Úsekové radary jsou v Koutníkově ulici a ulici Antonína Dvořáka. Šest radarů pak měří okamžitou rychlost v ulicích Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, na Pražské třídě a třídě SNP. Jízdu na červenou hlídají kamery na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě.

