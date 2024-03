Samoobslužný cykloservis získalo město Hradec Králové. V příštích dnech ho umístí na labské nábřeží poblíž Novákových garáží. V plánu je také myčka pro kola u Lesního hřbitova.

Samoobslužný cykloservis bude u Novákových garáží | Video: Deník/Jiří Fremuth

Modrý sloupek, na který si zavěsíte kolo, dofouknete ho, případně na místě provedete drobné opravy. Takovou novinku chce už brzy umístit na nábřeží Labe poblíž Novákových garáží Hradec Králové. „Je to na Labské stezce. Je tam také základní občanská vybavenost jako kavárna, restaurace, je to v centru města a dobře dostupné, mohlo by to tam dobře sloužit,“ myslí si koordinátor cyklodopravy magistrátu Karel Šimonek.

Stanici, jejíž součástí je pumpička s tlakoměrem a nářadí, město získalo s titulem „Cykloměsto Do práce na kole 2023“. Cena zařízení se pohybuje kolem 35 tisíc korun. „Prostřednictvím ocenění chceme motivovat nejen města zapojená do výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem k dalšímu rozvoji a podpoře udržitelné mobility a městské cyklistiky,“ vysvětluje Dominika Lenthárová ze spolku AutoMat.

Město už léta provozuje veřejnou pumpičku na kola u magistrátu. Tu ale často poškozují vandalové a zloději a teď je mimo provoz. „V Plzni podobnou cyklostanici umísťoval spolek Plzeň na kole. Tam to bohužel vandalové ničí, takže tam to jednou za čas revidujeme a dokupujeme nářadí,“ přiznává svízele se samoobslužným servisem Dominika Lanthárová.

Pobočka České pošty v centru Hradce se uzavře. Z ČSA se přesune do budovy ČSOB

Město ale chystá i další novinku. Na okraji městských lesů, u Lesního hřbitova chce otevřít samoobslužnou myčku pro kola. „Bude to kartáč, do kterého je zavedená hadice s vodou na základní očištění kola od bláta. Optimisticky by mohla být v provozu v září nebo v říjnu,“ věří Karel Šimonek.

Vedení města se snaží podporovat alternativní způsoby dopravy. Dotuje třeba společnost Nexbike, která provozuje sdílená kola ve městě. Lidé je tak mohou využít prvních 15 minut zdarma. Před pár měsíci město otevřelo úsek cyklostezky od Rašínovy třídy směrem k tenisovým kurtům DTJ a další chystá. „Snažíme se, abychom obnovili práce na cyklostezce Zděná bouda – Lesní hřbitov. Po 13 letech je odblokovaný konflikt s pozemky se Státním veterinárním ústavem na ulici Jana Černého, tedy míříme k bezpečné cyklodopravě na letiště,“ slibuje náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Mohlo by vás zajímat: Velké náměstí ukrývá pozoruhodnou kašnu. Rekonstrukce bude příležitostí ji najít