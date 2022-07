Konzultace administruje společnost Lawya, magistrát jí za služby zaplatí zhruba 100 tisíc korun bez daně. „Očekáváme, že z konzultací vzejdou bližší informace k otázkám nastavení podmínek výběrového řízení a relevantní délky smluvního vztahu. Zajímat nás bude také možnost připuštění vstupu strategického partnera do FC Hradec Králové,“ doplňuje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

První krok v hledání možného strategického partnera klubu město zahájilo na konci června, kdy si zadalo ocenění akcií FC Hradec Králové, které dnes město vlastní ze sta procent. Nezávazné konzultace se zájemci o provozování multifunkční arény by měly proběhnout během srpna.

Předsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu zastupitelů Hradeckého demokratického klubu Pavlína Springerová považuje s výhradami krok za logický: „Otázkou je, zda je na to teď o prázdninách vhodná doba. Samotné výběrové řízení na provozovatele by mělo udělat až nové vedení města. Samozřejmě není vhodné to odsouvat, ale nějaký čas tam ještě bude. Je tam prostor pro to, udělat na podzim a v zimě výběrové řízení a už to propojit s hledáním strategického partnera.“

Primátor Alexandr Hrabálek si myslí, že samotný výběr provozovatele bude na novém vedení města. Současně ale připouští, že je možné, že město soutěž vypíše ještě do volebního víkendu na konci září: „Volby nás možná zastihnou ve fázi vyhlášené soutěže, pokud se to stihne. Vyhlásit něco podobného bez zastupitelstva je ale nemožné,“ připomíná primátor.

Případné vyhlášení tendru ještě před volbami by se nelíbilo dalšímu opozičnímu zastupiteli Pavlu Vrbickému (Piráti): „Musí se to řešit po volbách, vždyť nevíme, kolik bude stát litr benzinu, vypadá to, že půjde vše drasticky nahoru. Teď se nedají dělat žádné ekonomické odhady. Musíme počkat, až se vše trochu ustálí. Můžeme o tom mluvit, můžeme o tom přemýšlet, ale nemůžeme dělat žádné závazné kroky.“

Nezávazné konzultace mají také městu dát odpověď na otázku, jaký bude zájem o provozování stadionu. Už teď je ale jasné, že zájem má hradecký prvoligový fotbalový klub, říká jeho generální manažer Richard Jukl: „Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s provozováním areálu, a k tomu, že bychom měli být největšími uživateli, tak si myslím, že se o to určitě zajímat budeme.“ Jen ligových zápasů hraje FC Hradec Králové na domácím hřišti osmnáct.

Richard Jukl ale připomíná, že si příliš nedovede představit častější konání akcí na hrací ploše: „Pokud byste chtěli dělat nějaké kulturní akce na ploše, třeba koncerty a podobně, to se dá z mého pohledu dělat jeden týden v roce na začátku letní ligové přestávky. Trávník se poškodí a musí mít nějakou dobu na regeneraci.“

Opozice město dlouhodobě kritizuje za nedostatek informací o stadionu. „Pozastavujeme se nad tím, že o tak důležité věci vedení města opoziční zastupitele neinformovalo. My jako zastupitelé jsme vlastně dosud neviděli žádnou prezentaci, jak má vypadat multifunkce stadionu. Já třeba ani nevím, jaké všechny alternativy aktivit se tam dají dělat,“ podotýká Springerová. To vedení města odmítá.

Přesné informace o provozních nákladech stadionu magistrát zatím nemá. „Ptát se na provozní náklady takového kolosu, na jeho energetické nároky v současné době, kdy nevíme, kolik bude stát energie za měsíc, to považuji za naprosto irelevantní,“ tvrdí primátor Alexandr Hrabálek. Tady nabízí opozice jednu alternativu: "Případně by se to dalo vyřešit nějakým ročním pilotním projektem, kdy by stadion provozoval klub. Alespoň bychom viděli, jaké jsou náklady na provoz," dodává Pavlína Springerová.