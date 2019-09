Jako tradičně na Malé i Velké náměstí či do Žižkových sadů zamířily navzdory deštivému počasí stovky návštěvníků. Pátkem se otevřel středověký jarmark a nechyběl ani ohňový průvod z náměstí Svobody na Velké náměstí. Hlavní program akce však byl připraven na sobotu a pyrotechnici ho zakončili šestiminutovým ohňostrojem. Ani déšť neubral světelné podívané na kráse a pro pyrotechniky nebylo počasí velkou komplikací.

„Žádné trable jsme ani nečekali. To by musely padat doslova trakaře, abychom ohňostroj třeba zrušili, jako to hrozilo vloni při novoročním setkání na náměstí, kdy se strhla velká sněhová bouře i s blesky a vichřicí, ale i to jsme přemohli, jen jsme ohňostroj o pár minut posunuli. Horší už je jen mlha,“ uvedl za pyrotechniky Tomáš Petrš.

Oproti loňskému roku nedošlo téměř k žádným změnám. „Bezpečnost je daná požárním projektem, který vymezí místa pro požární hlídky a vozy. Těsně před začátkem ohňostroje se uzavře okolní prostor, což má na starosti policie. Cena atrakce se pohybuje kolem 70 tisíc a ohňostroj tentokrát doprovázela hudba australské skupiny Two Steps From Hell, která skládá hudební doprovod ke sportovním a kulturním událostem,“ dodal Tomáš Petrš.