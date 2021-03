/FOTOGALERIE/ V Honkově ulici v Hradci Králové se již od září loňského roku staví budova odlehčovací služby, která by měla zahájit svůj provoz letos na podzim.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Samotná stavba vyjde Hradec na zhruba 115,7 milionu korun včetně DPH. Město se na stavbu snaží získat dotaci, která by mohla dosáhnout až do výše 45 milionů korun. „Žádáme o dotaci na novou výstavbu, tudíž můžeme finance uplatit na všechno, co se týká stavební části. Stejně tak bychom ji mohli čerpat na vnitřní vybavení, zdravotnické prostředky, technické a sociální vybavení,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.