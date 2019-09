Šňůru událostí završí akce s názvem Cesta ke svobodě 16. listopadu. Během ní dojde přejmenování části univerzitního kampusu na náměstí Václava Havla a zakončí ji slavnostní koncert na Pivovarském náměstí, kam se návštěvníci přesunou v průvodu se zapálenými svíčkami za oběti totalitního režimu.

Do programu v budově hradecké filharmonie je v rámci výročí sametové revoluce zařazený akustický koncert Davida Kollera či tematické představení divadla Semafor Začalo to Vestpocketkou. Samotný orchestr Filharmonie Hradec Králové má na 13. listopadu naplánovaný slavnostní koncert Třicet let svobody. V divadle Drak budou moci lidé vidět vystoupení Vladimíra Merty nebo premiéru inscenace On The Road na motivy Jacka Kerouaca. Klicperovo divadlo vedle tradičního happeningu přímo v den 17. listopadu uvede divadelní představení Dopisy Olze v podání hostujícího pražského Divadla v Dlouhé.

„Listopadové události roku 1989 patří mezi nejzásadnější momenty 20. století v rámci československých dějin. Jsem rád, že Královéhradecký kraj připomíná tento zcela zásadní historický moment koncerty, kulturními a společenskými akcemi. Listopad 1989 tedy připomínáme nejen generaci, která listopadové události zažila, ale především nejmladší generaci, která tyto události zná spíše jen z učebnic. Je zcela zásadní si pozitiva demokracie připomínat, ale zároveň je ochraňovat,“ vyzdvihl důležitost připomenutí sametové revoluce hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.